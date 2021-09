Mãe e filho morrem carbonizados após casa pegar fogo

Uma mãe e um filho morreram após a casa onde moravam pegar fogo em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, na manhã desta quarta-feira (22). As vítimas foram identificadas como Sara de Jesus de Oliveira, de 33 anos, e Davi Miguel de Jesus dos Santos, de cinco anos. A causa do incêndio ainda não foi confirmada.

As vítimas foram encontradas carbonizadas pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com informações da Polícia Militar. Outras quatro pessoas que estavam na residência conseguiram se salvar, sendo atendidas pelo SAMU e Posto de Saúde Unidade da Família. Entre elas o outro filho da vítima, a avó deles e um irmão de Sara. Não foram dadas informações sobre o estado de saúde delas.

O fogo foi controlado após ação conjunta da Defesa Civil, do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).