Mãe e filho morrem em batida entre carro e caminhão na Bahia

Duas pessoas morreram em um acidente que envolveu um carro e um caminhão na BR-242, na região de Barreiras, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu na noite da sexta-feira (30).

De acordo com a TV Bahia, as duas pessoas que morreram eram o motorista e uma mulher que estava no banco de trás. Eles foram identificados como Pedro Henrique Souza de Brito e Maristela Campos de Souza, e são mãe e filho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os outros três passageiros do veículo ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

O motorista do caminhão apresentou lesões e também foi encaminhado para atendimento hospitalar.

A colisão entre os veículos foi frontal. Uma investigação irá determinar as causas do acidente.