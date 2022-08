Mãe e filho são arrastados para fora de casa e mortos a tiros em Santo Amaro

Uma mulher de 41 anos e o filho de 16 foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (17) em Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Sueli Joelma de Oliveira Santos e Kleberson Samyr Santos do Vale foram arrastados para fora de casa e assassinados na frente da residência.

O crime foi na Rua 23 de Junho, no bairro do Bonfim. Segundo a polícia, na casa das vítimas foram encontrados pinos vaios com restos de substância similar a cocaína e um caderno de anotações. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime, nem quem o cometeu.



O caso é investigado pela delegacia da cidade.