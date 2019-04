Mãe e filho são baleados em perseguição policial no Rio Vermelho

Mãe e filho foram baleados durante uma perseguição policial no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite deste sábado (28). As vítimas estavam na porta de casa, em um aniversário, quando foram surpreendidas por um carro Fiat Idea, branco, em alta velocidade, sendo perseguido por uma viatura da Polícia Militar.

Carro em que os suspeitos estavam ficou com marcas de tiros (Foto: Leitor CORREIO)

Segundo os moradores, tudo aconteceu por volta de meia-noite. A Rua Ipirá estava movimentada porque um dos vizinhos comemorava aniversário e houve correria. Uma das testemunhas, que pediu para não ser identificada, contou que os policiais entraram na rua atirando e que a confusão só terminou depois que o motorista do Fiat perdeu o controle do veículo e bateu contra um portão.

“Era uma perseguição, eles (policiais) estavam atrás do carro branco, mas somente a viatura estava atirando. Uma das balas acertou o muro da vizinha, outra atingiu uma moradora, e outra o filho dela, que estava sentado na porta de casa e tentou correr. Foi um desespero”, contou.

Marivalda Bispo dos Santos, 55 anos, estava em pé na porta de casa quando a bala atravessou o braço esquerdo e atingiu o tórax. O filho dela, Luís Fernando Santos Santana, 27, também foi baleado no braço esquerdo, e os dois foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A irmã de Luís e filha de Marivalda contou que, apesar do susto, eles passam bem. “Meu irmão já recebeu alta. Estou mais preocupada com minha mãe porque ela é diabética. Eu estava dentro de casa e saí quando ouvi os gritos. Meu irmão já vinha entrando em casa baleado. Ele caiu bem na entrada. Foi uma cena horrível”, disse.

Marcas de sangue das vítimas (Foto: Leitor CORREIO)

No posto policial do HGE, os policiais da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM Ondina/ Rio Vermelho) contaram que a perseguição começou quando o motorista do Fiat Idea não obedeceu a ordem de parar, dada por um dos militares. Na versão da polícia houve troca de tiros entre eles e os suspeitos. Já os moradores disseram que apenas a viatura estava atirando.

Três dos quatro ocupantes do Fiat Idea foram presos e um conseguiu fugir. Um deles é um adolescente de 17 anos, que foi baleado nas nádegas durante a confusão e socorrido pelos policiais para o HGE. Ele foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). Os outros dois homens foram levados para a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV) porque o Fiat usado na ação tem restrição de roubo.

O veículo usado na ação está com restrição de roubo (Foto: Leitor CORREIO)

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo. A informação era de que quatro suspeitos em um veículo modelo Fiat Idea, branco, haviam roubado pertences de um homem na rua Almirante Barroso.

"A guarnição iniciou buscas na região, com o objetivo de localizar os autores. Na altura da rua Odilon Santos os policiais visualizaram o veículo com as mesmas características, foi determinada a parada, mas os suspeitos não atenderam. Após realização de acompanhamento, na altura da rua Macaúbas os suspeitos atiraram na guarnição, ao chegar à rua Ipirá, os indivíduos perderam o controle do veículo e chocaram-se contra uma casa", diz a nota.

A PM afirmou que encontrou com o grupo um revólver calibre 38, um revólver calibre 22, um simulacro de pistola, munições diversas e um aparelho celular.