Mãe se esconde e flagra tentativa de estupro após bilhete da filha em SP

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável em Praia Grande, litoral de São Paulo. A prisão aconteceu depois da criança escrever um bilhete para a mãe contando que o padrasto "mexia". A mãe se escondeu para flagrar a cena. As informações são do G1.

"Mãe, o (nome do padrasto) mexe comigo", dizia a mensagem da garota. A mãe já desconfiava que algo estava acontecendo com a filha, por conta de mudanças no comportamento dela. Na quarta-feira (15), ela flagrou quando o marido foi para o quarto levando a filha. O suspeito tentou negar o crime, mas a polícia foi chamada e ele foi preso.

O delegado assistente Alex Mendonça do Nascimento, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), contou que a mãe relatou que há alguns meses a filha passou a se comportar de uma maneira diferente. A garota passou a pedir sempre para ir trabalhar com ela e não queria ficar em casa.

Na terça (14), a garota escreveu o bilhete. A mãe leu e resolveu se esconder no dia seguinte para tentar ver o que iria acontecer. No dia seguinte, ela fingiu sair para trabalhar e viu quando o marido usou a força para levar a enteada para um quarto. A mãe saiu às pressas e viu o padrasto de cueca ao lado da menina, aparentemente em uma tentativa de estupro.

A criança foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatado que ela tem lesões de abusos anteriores. Para o delegado, isso reforça que era uma situação que vinha acontecendo já há algum tempo.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande como estupro de vulnerável, e representado pela prisão preventiva do suspeito.