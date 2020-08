Mãe se joga na frente do filho e morre durante atentado no Ceará

Foto: Reprodução

Uma mulher foi morta a tiros na tarde desta terça-feira, 13, após salvar o filho de uma tentativa de homicídio na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. O crime ocorreu em frente à casa da vítima.

Segundo informações da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, dois homens chegaram à residência da vítima alvejando com tiros o filho de 18 anos de Francisca Etelvina da Silva, 57. O jovem estava na calçada acompanhado de uma pessoa. Ao perceber a ação dos criminosos, a dona de casa se colocou na frente do filho como escudo humano e foi baleada.

A moradora do bairro Franciscanos foi em seguida socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro do Norte, mas não resistiu e faleceu após os ferimentos.

O caso é apurado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional, e segue sendo investigado pelas autoridades locais. De acordo com a delegacia, o rapaz alvejado não possui passagens pela Polícia Civil do Ceará. Ainda não há informações sobre as motivações e autoria do crime.

Segundo nota emitida pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das motocicletas utilizadas no crime teria sido abandonada pelos suspeitos no momento de fuga e foi apreendida no local do crime e levada para a Delegacia Regional. Segundo a SSPDS, mais detalhes serão divulgados em momento oportuno para não comprometer o andamento das investigações policiais.