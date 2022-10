Mãe suspeita de fraturar costelas do filho é presa após ser atacada por moradores

Após a polícia achar o corpo do padrasto da criança de 5 anos que sofreu agressões e teve oito costelas fraturadas, agentes conseguiram capturar a mãe, suspeita de ter espancado brutalmente o próprio filho porque o menor estava 'bagunçando demais'.

Ela foi hostilizada por moradores da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, quando a Polícia Militar a encontrou e fez a prisão em flagrante. Ela, durante a chegada ao 2º Distrito Policial da cidade, foi recebida por moradores revoltados com a situação.

Segundo informações do G1, ela estava escondida em um barraco abandonado em Itanhaém e, de acordo com o boletim de ocorrência, ela teria informado que já sabia que estava sendo procurada. A suspeita foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina de São Vicente (SP) e deixada em uma cela isolada.

O caso

O pai do menino cuidava da criança em tempo integral, mas perdeu a esposa para o câncer. A ex-mulher, mãe do menor de 5 anos, comentou que ficaria com o filho para que o ex-marido se erguesse após a perda.

No entanto, dias depois, a criança passou a ser espancada pela mãe e o padrasto. A conselheira tutelar Valdelice Alves revelou que a criança foi brutalmente agredida e colocada em um banho gelado, precisando ser reanimada.



"Ele contou que a mãe bateu nele e depois colocou ele no banho gelado. O menino chegou no hospital com hipotermia, por isso foi preciso essa reanimação", contou.