Mãe tem 10 filhos menores de 10 anos: 'Estou sempre grávida'

Uma mãe norte-americada está dando o que falar na web ao revelar a sua rotina com seus dez filhos - todos menores de 10 anos. Moradora de Novo México, estado no sudoeste dos Estados Unidos (EUA), Courtney Rogers, 35 anos, contou ao site ao site Love What Matters que o desejo de ter uma família grande era tanto dela quanto de seu marido. Eles, que já vinham de famílias grandes - ambos são os mais velhos de famílias bem numerosas, de 6 a 10 filhos - então decidiram seguir o mesmo caminho de seus pais.

Antes de se casarem, eles chegaram a conversar sobre maternidade. Foi quando o marido sugeriu que tivessem 10 filhos. Courtney lembra que 'zombou' da ideia e disse que não daria certo, já que se considerava muito velha para isso. “Deus deve ter ouvido minha risada e em pouco menos de 10 anos de casamento, fomos abençoados com onze gestações”, disse Courtney, ao site Love What Matters.

(Fotos de Reprodução/Instagram)

(Fotos de Reprodução/Instagram)

O primeiro filho do casal nasceu quando ela estava perto de celebrar seu 26º aniversário. Hoje, aos 35 anos, ela tem nove crianças dentro de casa e está grávida. A frase que mais escuta atualmente é: “você não parece ter idade suficiente para ter tantos filhos”. O primogênito dos Rogers, porém, tem apenas 9 anos. Eles ainda são pais de um par de gêmeos e três pares de “gêmeos irlandeses” - como são chamados irmãos separados por apenas um ano de diferença. A faixa etária dos pequenos é tão próxima que em alguns períodos do ano, dois irmãos ficam com a mesma idade.

Ainda ao site, Courtney garante que já se acostumou a estar “constantemente” grávida e que ainda se emociona quando o teste dá positivo. Já os familiares nem se surpreendem mais quando os Rogers anunciam uma nova gestação.

“Tenho certeza de que para a maioria das pessoas isso parece estranho, mas para nós a experiência de passar alguns anos sem gravidez é que seria muito esquisita”, revela a mãe.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Ela garante, entretanto, que os desafios para cuidar desse quase time de futebol não são poucos. Eles vão desde precisar de algumas babás, comprar fardos e mais fardos de fraldas, dirigir e estacionar uma van com 15 lugares, além de limpar a casa e lavar muitas roupas. Algumas pessoas também são rudes e fazem comentários bem desagradáveis, como: “são todos do mesmo pai?” ou “todos esses filhos? Que horrível!”

Mas ela e o marido garantem que não ligam para isso. “Nossa casa é cheia de barulho, bagunça e risadas”, afirma a mãe. Os gostos dos pequenos são parecidos e eles costumam fazer muitas coisas juntos. Fora que a cada ocasião especial a festa está garantida. Um dos bebês nasceu, inclusive, em meio a um aniversário. “Espero que meus filhos cresçam lembrando toda a diversão e caos que tivemos. Crianças são bençãos”, conclui Courtney.

E engana-se quem pensa que a “fábrica dos Rogers já fechou”. O casal pretende continuar frequentando a sala de ultrassom do hospital e só irão reconsiderar o aumento da família, se surgirem complicações de saúde com Courtney. "A verdade? Eu realmente não sei. Devido a um problema no cordão umbilical durante a minha gravidez de gêmeos, eu já tive que fazer duas cesarianas. Felizmente, encontrei uma grande equipe de parteiras no hospital da nossa universidade. Algumas pessoas expressam preocupação com a minha saúde, mas o resto das minhas gestações foram sem complicações. No entanto, sei que tudo pode acontecer no futuro e, se surgirem outras complicações, consideraremos sabiamente nossas opções de planejamento familiar", pontua.

Com a repercussão da história na internet, a mãe decidiu alimentar ainda mais o Instagram da família @littlehouseinthehighdesert com fotos diárias do casal e dos filhos. Alguns desses cliques, inclusive, o CORREIO colocou nesta nota.