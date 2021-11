Maiara é criticada por 'frieza' em velório de Marília Mendonça e Maraísa se revolta

A cantora Maraísa ficou indignada ao tomar conhecimento de alguns comentários feitos por internautas de que sua irmã, Maiara, tinha sido fria no velório da cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo.

No Twitter, Maraísa leu algumas postagens de que a irmã não estava arrasada como ela, enquanto outros defendiam que a cantora estava em negação com a morte. Revoltada, ela desabafou e defendeu Maiara.

Foto: Reprodução

“A Maiara não estava no automático! Minha irmã é a mulher mais foda que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo da Marília! Porque o que vive é o sentimento dentro do seu coração!”, escreveu.





Ela ainda completou e falou da relação da irmã com a sertaneja. “Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar! Calem a boca!”, completou, irritada.

Foto: Reprodução

Muito abalada, Maraísa chegou a conversar com a imprensa após o sepultamento de Marília Mendonça. A artista avisou que não conversaria com os repórteres, mas declarou que nunca vai conseguir se despedir da melhor amiga.