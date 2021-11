Maiara e Maraisa homenageiam Marília em show: 'Irmã que a vida nos presenteou'

As cantoras Maiara e Maraisa fizeram uma homenagem à amiga Marília Mendonça nesta sexta-feira (12), no primeiro show após a morte da sertaneja. Marília e mais quatro pessoas morreram no último dia 5, em um acidente de aviãoe em Minas Gerais.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Maraisa mostra as duas puxando com o público a música "De quem é a culpa", um dos sucessos de Marília.

"Apesar de estarmos travando uma batalha contra nós mesmas, nossa fé posta à prova o tempo todo e nosso apego machucando a cada minuto, é o momento de refletir e recordar. Marília Mendonça é a irmã que a vida nos presenteou", escreveu Maraisa.

Ela continuou destacando o tempo de amizade que tinham com Marília, cerca de 10 anos, e tudo que alcançaram juntas. "Como somos honradas em ter compartilhado tantos momentos juntas", disse. "Tudo que sonhamos juntas, nós conquistamos. Tudo que a vida nos deu, compartilhamos".

Maraisa continuou dizendo que o clima triste será passageiro e o que ficará será a lembrança boa de Marília. "Diante das fraquezas nunca desistimos. Diante do medo nunca caímos. Esse clima triste e incerto é passageiro, as lembranças não. Você deu voz as mulheres! Quantos recomeços, bastas, nãos, surgiram a partir da sua arte e sua postura. Seu legado", escreveu.

Ela finalizou afirmando que onde estiver com a irmã, estará também Marília. "Você conquistou a eternidade, está nas paradas de sucesso nacionais e internacionais, nas paredes em arte urbana pelas ruas, nos painéis pelo mundo, nas camisetas, tatuagens, cartas, postagens, repertórios, nas orações e estará para sempre em nossos corações. Enquanto tivermos forças o seu sorriso estará em primeiro plano. Enquanto houver amor, haverá o seu legado. Onde estiverem Maiara e Maraisa, estará Marília Mendonça".

As irmãs tinham uma parceria com Marília no projeto As Patroas - o último disco da cantora, Patroas 35%, era desse projeto, lançado em outubro. Elas também eram parceiras comerciais em uma marca de chopp. As carreiras das três começaram juntas, em Goiânia.

Outro amigo de Marília desde o início da carreira, Henrique, da dupla com Juliano, também falou da cantora ontem, no primeiro show deles desde a tragédia. "Só tenho a agradecer a Ele. Ela se foi com 26 anos de idade e a gente teve o privilégio de ter 10 anos ela do nosso lado. Sou muito grato a Ele por isso", disse.