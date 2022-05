Maio Furta-cor: marcha pela saúde mental materna acontece no próximo domingo (15)

No próximo domingo (15), a partir das 9h, uma marcha pela saúde mental materna, que sai do Farol da Barra até o Cristo, vai ser promovida por um coletivo com intuito de sensibilizar a sociedade quanto aos problemas psicológicos enfrentados por mães, principalmente, na pandemia. Além da marcha, que vai contar com uma banda de percussão, a iniciativa vai levar atividades para crianças e mães que estejam presentes.

A marcha é apenas uma das iniciativas desenvolvidas para o Maio Furta-Cor, mês em que ocorre uma campanha sem fins lucrativos para alertar sobre saúde mental materna. De acordo com a organização do evento, há um “alarmante” crescimento dos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, suicídio entre as mães e pouca atenção tem sido dada aos fatores que vêm contribuindo ao sofrimento mental das mulheres.

O Maio Furta-cor busca parceiros para promover palestras, rodas de conversa, entrevistas, lives, marchas, caminhadas, rodas de dança mãe-bebê e ações gratuitas ao longo de todo o mês de maio, visando alcançar pessoas nos mais variados espaços.