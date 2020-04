Maior apoiador de Bolsonaro, Luciano Hang afirma não ter político de estimação

Um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo que não tem político de estimação. A afirmação veio na esteira da avaliação dele sobre o pedido de demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta sexta-feira (24), classificado como "decepcionante". O empresário descreve o ex-ministro como um "herói brasileiro". "Um herói vivo. O cara que fez uma grande transformação no nosso país contra a corrupção. Hoje é um dia pesado, muito, muito, muito ruim", diz Hang ao jornal.

Perguntado se continua bolsonarista, ele não confirmou nem negou."Sou apoiador do Brasil. Quando me posicionei lá atrás, quando disse que seria ativista político, escrevi que 'o Brasil que queremos só depende de nós'", disse. Ele também afirmou que não tem apego a políticos. "Desde o princípio, se você procurar meu histórico, sou brasileiro como ativista político. Não tenho partido nem político de estimação. Continuo defendendo as pautas brasileiras. Desburocratização, menos interferência do governo na vida do cidadão", concluiu.