Maior árvore de Natal do Brasil será montada em Jacobina, no centro-norte baiano

A Prefeitura de Jacobina, no centro-norte da Bahia, anunciou nesta quinta-feira (11) que a cidade terá a maior árvore de Natal do Brasil. A estrutura será montada aos pés da escadaria do Cruzeiro, importante ponto turístico da cidade.

A decoração terá 270 metros, sendo 120m de corpo e 150m de caule – o que supera os 224 metros da árvore de Natal de Brasília, montada em 2019.

Na iluminação da peça serão utilizadas nada menos que 17.500 lâmpadas de led de 6 watts, interligadas por 4 mil metros de cabos e fios. No Cruzeiro também será montado um Presépio de Natal, com manjedoura. Ali serão utilizadas mais 2.600 lâmpadas especiais.

Além da estrutura da que será a maior árvore de Natal do Brasil, que certamente irá impulsionar o fluxo de turistas a Jacobina, a Prefeitura investirá em ações para facilitar o acesso ao local, com estacionamento e segurança, entre outros. Outros pontos da cidade também receberão decorações natalinas, proporcionando aos visitantes locais e aos turistas uma sensação de acolhimento e bem-estar, condizentes com a chamada “melhor época do ano”.

Record nacional

Em 2016 a capital do Rio Grande do Norte, Natal, foi responsável pela montagem da maior árvore de natal do Brasil até então, com 112 metros de altura, iluminada com leds e com efeitos especiais. Já em 2019 o título ficou com a Capital Federal, Brasília, com sua estrutura de 224 metros de altura montada em uma torre de TV, com 500 refletores entre moving lights e leds coloridos.

Mundial

O Guinness World Records reconhece que a maior árvore de Natal do mundo está situada na cidade de Gubbio, na Itália. Montada no Monte Ingino há mais de 39 anos, o símbolo natalino tem 750m de altura e 350m de largura.