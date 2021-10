Maior cachê do país, Gusttavo Lima inflaciona valores de shows; veja outros

Depois de um longo hiato durante a pandemia, o mercado de shows está aquecido. Dono do maior cachê atualmente, Gusttavo Lima é o maior nome do sertanejo atualmente.

O cantor cobrou R$ 1,2 milhão para se apresentar uma única noite em um rodeio no interior de São Paulo (veja ranking de cachês abaixo).

Um fundo de investimento negociou a compra de cerca de 200 apresentações de Gusttavo Lima em 2022 por quase R$ 100 milhões, segundo jornal o Globo.

Bonner e Renata Vasconcellos renovam com a Globo; saiba salário dos apresentadores

A negociação do cantor com o fundo tem pressionado os cachês de artistas para cima.

Marília Mendonça, maior cantora feminina do sertanejo atualmente, não cobra menos de R$ 500 mil para se apresentar.

Um dos cantores mais tocados nas plataformas de streaming, João Gomes tem agenda lotada até o segundo semestre de 2022.

O cantor de 19 anos cobra R$ 400 mil, e viu sua carreira impulsionada após se apresentar ao lado de Ivete Sangalo, dona do maior cachê do país por anos, no Domingão do Huck.

Saiba quanto Faustão ganhava na Globo, e quanto ele vai receber na Band

Veja outros valores de cachês sertanejos:

Gusttavo Lima - entre R$ 700 mil e R$ 1,2 milhão

Marília Mendonça - entre R$ 350 mil e R$ 500 mil

João Gomes - entre R$ 200 mil e R$ 400 mil

Chitãozinho e Xororó - R$ 500 mil

Alok - R$ 450 mil

Maiara e Maraisa - R$ 300 mil

Bruno e Marrone - R$ 270 mil