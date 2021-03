Maior da história, Amanda Nunes defende cinturão neste sábado no UFC 259

A baiana Amanda Nunes é um dos destaques do UFC 259, evento que acontece neste sábado (6) em Las Vegas (EUA). A "Leoa" vai tentar defender seu cinturão da categoria peso-pena (até 66kg) contra a australiana Megan Anderson.

Possivelmente a maior lutadora de todos os tempos do MMA feminino, Amanda é campeã dupla do UFC, e vem numa sequência de 11 vitórias consecutivas, derrotando nomes como Cris Cyborg, Ronda Rousey, Holly Holm e a atual campeã do peso-mosca do UFC, Valentina Shevchenko.

Megan Anderson tem 31 anos e é um dos principais nomes da divisão das pesos-pena do UFC. Se destacando por seu tamanho e longa envergadura, a especialista na trocação vem de vitórias sobre Zarah Fairn e Norma Dumont.

O UFC 259 é um prato cheio para os fãs de MMA, contando com três disputas de cinturão. Além de Amanda Nunes, o russo Petr Yan tentará defender seu cinturão do peso-galo (até 61kg) contra o americano Aljamain Sterling.

A luta principal da noite será a tentativa do campeão dos pesos-médios (até 84kg) do UFC, o nigeriano Israel Adesanya, de se tornar mais um duplo campeão do evento. Ele enfrentará o polonês Jan Blachowicz, detentor do cinturão dos meio-pesados (até 93kg).

O card do UFC 259 também contará com os brasileiros Thiago Marreta e Rogério Bontorin, que enfrentam Aleksandar Rakic e Kai Kara-France, respectivamente, além do combate de compatriotas entre Livinha Souza e Amanda Lemos.