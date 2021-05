Maior e em mais plataformas: segunda edição do São João no CORREIO traz novidades

Tem uma saudade que anda apertando o coração dos baianos: a do São João. Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, os tradicionais festejos juninos estão suspensos. É como diz o xote: “faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade d´ocê”. Para amenizar a falta que um arrasta-pé até o sol raiar faz, o projeto São João no CORREIO foi ampliado e traz muitas novidades.

Em 2020, em sua primeira edição, o projeto reuniu uma série de lives com artistas baianos do forró. Esse ano, além da música – que não pode faltar – o São João no CORREIO traz ações que abrangem diversos segmentos.

Entre elas estão: o resgate da culinária tradicional, com receitas de cozinheiras do interior; o Momento Junino, com histórias que serão contadas por quem vive essa tradição; o espaço Que Saudade Que Eu Sinto, dedicado aos vídeos e fotos dos leitores com as suas memórias juninas; o Circuito das Lives, com todas as informações sobre as lives que vão acontecer durante os festejos; as reportagens especiais, com conteúdo exclusivo; o Esquenta Junino, um programa ao vivo no Instagram do CORREIO; e apresentações musicais.

“O jornal sempre foi um incentivador da festa junina e amplia o projeto São João no CORREIO este ano para trazer o calor da fogueira para dentro das casas de cada um dos baianos. O projeto foi criado para dar continuidade e não deixar esfriar o coração do baiano, que pulsa no ritmo do forró já no final de março”, afirmou Marta Sousa, gerente de marketing do CORREIO.

Ela lembrou que o jornal sempre foi um fomentador da cultura baiana e, por isso, criou uma relação próxima com os artistas e com seu público. “A gente vai trazer a tradição, a história, a comida e tudo que a gente sabe que o baiano valoriza dessa cultura”, acrescentou.

E a relevância do São João para a economia das cidades do interior também vai ter destaque no projeto. “Essa economia ficou comprometida. Alguns setores seguem aquecidos, mas os artistas, por exemplo, estão sofrendo há dois anos”, lembrou a gerente de marketing do CORREIO.

Além de ampliar o número de ações, o projeto também cresceu nas plataformas. Durante todo o mês de junho serão postados conteúdos e vídeos no Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok e YouTube. E uma página especial vai reunir as reportagens no site correio24horas.com.br. E quem quiser participar, já pode começar a postar fotos com a hashtag #SãoJoãonoCorreio2021.