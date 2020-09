Maior feira virtual gratuita de intercâmbio será neste sábado (26); inscreva-se

O Salão do Estudante, a maior feira de intercâmbio gratuita da América Latina, acontece neste sábado (26), das 14h às 18h, e desta vez está diferente. A novidade nesta edição é a Talk Global Study Brasil, a feira de intercâmbio on-line do Salão do Estudante, onde os interessados em realizar o sonho de estudar em outro país podem participar de bate-papos e de programas de seminários ao vivo.

O evento, que é organizado pela BMI International, acontecerá virtualmente pelo site oficial da Talk Global Study Brasil (tinyurl.com/TalkGlobalStudy), como medida de proteção ao público, por conta da pandemia do coronavírus.

Durante a feira virtual, os participantes terão a oportunidade de conhecer e falar diretamente com representantes de universidades internacionais renomadas, universidades de todos os cantos do mundo, para tirar dúvidas sobre intercâmbio e receber orientações sobre como estudar fora.

Os participantes do Talk Global Study Brasil poderão conhecer instituições de mais de 30 países, como os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Portugal, Alemanha, Irlanda, entre outros. Os inscritos também participarão de webinars interativos sobre Universidades e Ensino Superior, Arte, Design, Mídia e Artes Cênicas e Engenharia, além de sessões de informação.

As inscrições para a feira virtual do Salão do Estudante podem ser feitas no site oficial do Talk Global Study Brasil e as vagas são limitadas. Durante o evento, os inscritos podem visitar os estandes virtuais para conversar individualmente com as universidades via texto, áudio ou vídeo, sobre tópicos como bolsas de estudos, descontos, oportunidades de vagas em cursos básicos, bacharelado, pós-graduação, MBAs, mestrados, PhDs, cursos de curta duração, além dos cursos de inglês.

O participante do Talk Global Study Brasil ainda pode tirar dúvidas a respeito de onde estudar; receber conselhos sobre como se planejar financeiramente para uma viagem de intercâmbio; quanto custa o investimento; obter informações de como conseguir descontos para estudantes e como trabalhar no exterior. Além disso, pode receber orientações para pedidos de visto, seguro viagem, documentações necessárias e orientações acerca do plano de cada instituição para prevenção à COVID-19.

Serviço

O quê: Feira de intercâmbio Talk Global Study Brasil (evento online)

Quando: Sábado das 14h às 18h

Onde: Site oficial da Talk Global Study Brasil

Valor: Inscrições gratuitas pelo site tinyurl.com/TalkGlobalStudy (vagas limitadas)