Maior fornecedor de drogas do sudoeste da Bahia é preso pela polícia

Foragido desde 2018 da prisão, o homem apontado como maior fornecedor de drogas do sudoeste baiano foi preso no sábado (10) em Vitória da Conquista, durante uma operação coordenada pela Delegacia de Homicídios da cidade e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a investigação, o homem, que não teve nome divulgado, foi até Conquista para se reunir com comparsas e determinar novas estratégias para a distribuição e venda de drogas na região. A Polícia Civil diz que ele faz parte do núcleo familiar da maior traficante da Bahia, que foi presa em 2019 e solta em 2020. Segundo a polícia disse à epoca, Dona Maria, como ela é conhecida, é responsável por ordenar diversas execuções na Bahia, a maioria justamente na região de Conquista.

O tráfico na região estava prejudicado desde a prisão de um dos integrantes do bando em São Paulo - ação coordenada pela DH de Conquista com ajuda do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo.

Desde essa prisão, a polícia aguardava o momento que o fornecedor iria para Conquista para reorganizar o tráfico de drogas do sudoeste baiano. "Ele precisou vir na cidade para organizar as coisas, porém a gente já o vinha investigando e sabíamos a data e o veículo em que ele estava", diz o delegado Cléber Rocha Andrade, titular da DH.

O traficante fugiu de uma prisão de Pernambuco em janeiro de 2018 e desde então transita com documentos falsos. As polícias de Pernambuco e Rio Grande do Norte apoiaram a investigação. "Neste sábado, tivemos informações que ele estaria trafegando entre Conquista e Poções em um carro Toyota Corolla, placa QYP 0I81", acrescenta o delegado.

Uma equipe da PRF fechou o cerco e abordou o carro na estrada. Ele apresentou um documento falso e logo depois foi preso em flagrante.

O criminoso tem longo histórico na polícia. Em 2008, ele já havia sido preso em Vitória da Conquista com 15 kg de pasta base de bocaína, No ano seguinte, fugiu do Presídio Nilton Gonçalves. Em 2010, foi preso com mais 3 kg de cocaína em Petrolina. Mesmo do presídio, comandava a distribuição de droga no sudoeste baiano. Acabou fugindo também do sistema prisional pernambucano.