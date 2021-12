Maior navio do Brasil, Costa Diadema chega em Salvador nesta quinta (23)

O Costa Diadema, maior navio já operado no Brasil pela armadora italiana Costa Cruzeiros, chegou à Bahia pela primeira vez. Com capacidade para 4.947 passageiros, o navio deixou o Porto de Santos (SP), segunda-feira (20), com destino a Salvador e Ilhéus. O transatlântico oferece 1.862 cabines e 19 deques em 132.500 toneladas.

O Costa Diadema atracou em Salvador por volta das 8h desta quinta (23) com 70% da capacidade de passageiros. Ele vai para Ilhéus na sexta e volta a Santos. O navio permanecerá em águas brasileiras até o dia 18 de abril, quando seguirá para Savona, na Itália, após temporada de 19 cruzeiros.

Apelidado de Rainha do Mediterrâneo, o navio possui 756 cabines com varanda, 11 piscinas e hidromassagens, 8 restaurantes e 11 bares. Um de seus diferenciais é a grande presença de obras de arte, que inclui mais de 7 mil objetos, sob a curadoria artística de Casagrande & Recalcati. As obras foram criadas por 41 artistas que, por meio de pinturas, fotografias e esculturas, retratam o tema da realeza. Entre os artistas que contribuíram para a decoração interna estão Sam Havadtoy e Mario Donizetti, famosos internacionalmente, e artistas italianos como Vanni Cuoghi, Resi Girardello, Roberta Savelli e Claudio Prestinari.

Leia mais no Alô Alô Bahia