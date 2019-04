Maior praça do Comércio será revitalizada; veja como ficará

A maior praça da região do Comércio vai ficar de cara nova. Trata-se da Praça Marechal Deodoro, onde está situado o Monumento das Nações - obra conhecida popularmente como 'Mãozinha' -, que será revitalizada nos próximos meses. Com um investimento estimado em R$ 4,1 milhões, o espaço público terá o monumento restaurado e vai ganhar novos mobiliários, incluindo bancos e lixeiras; além de elementos de mobilidade e segurança, como a pista tátil e elementos de paisagismo na vegetação do local.

A revitalização será realizada com recursos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e deve demorar seis meses para ser concluída. A previsão é que as obras já comecem nesta sexta-feira (26).

Segundo informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a praça tem área aproximada de 10.500 m². O projeto de revitalização do espaço, no entanto, elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) vai atingir, inclusive, a confluência da Avenida Jequitaia com a Travessa do Cais do Ouro e a Rua Torquato Bahia, em aproximadamente 23.250 m² de área, contemplando os passeios das ruas de acesso.

Titular da pasta responsável pela revitalização, o vice-prefeito Bruno Reis destaca a importância da ação e da escolha do local: “A praça Marechal Deodoro é a maior do Comércio e revitalizada será mais um equipamento que irá embelezar o centro antigo e histórico da cidade. Um lugar muito mais bonito que vai, com certeza, gerar um incremento nas atividades da região, se tornando mais um ponto turístico da cidade”, pontuou.

A escolha da praça, inclusive, faz parte de uma das prioridades da prefeitura, a de revitalizar e reocupar todo o Centro Histórico de Salvador.

“Há muito se fala na revitalização do Centro Histórico e a nossa gestão está efetivamente realizando essa revitalização. Pelo menos 80% das secretarias estarão instaladas lá. A revitalização do Comércio passa por essa ocupação do bairro e por essa intervenção. Há um conjunto de ações para proporcionar um novo Centro Histórico”, afirma Reis.

Para viabilizar a revitalização do centro antigo de Salvador, outras ações estão sendo adotadas pela prefeitura. Além da revitalização da Praça Marechal Deodoro, outras obras da região, que além do Comércio engloba também o Centro Histórico e a área do Campo Grande, estão em curso. É o caso da recuperação de toda a Rua Miguel Calmon, que já foi iniciada; da Praça Visconde de Cairu, que terá sua obra iniciada em breve; e da Praça do Terreiro de Jesus, que já está em obras, dentre outros pontos da região.

Projeto

Presidente da FMLF, Tânia Scofield destaca pontos importantes do projeto, que segundo ela, deixará a praça mais moderna. “Hoje ela está totalmente degradada. É uma praça com uma localização privilegiada e importante, tem uma vegetação exuberante. Nós buscamos deixar a praça o mais limpa possível”, explica.

Para Tânia, a medida que o centro da cidade for se modificando a partir das intervenções previstas na região, a praça pode ganhar vários usos. Do projeto que começará a ser executado em breve, ela destaca o aumento e modernização dos abrigos de ônibus, já que a praça se caracteriza por ser uma região de grande fluxo de passageiros.

Parte importante da praça e completamente integrado ao projeto do espaço, a restauração do Monumento das Nações é um dos pontos de destaque do trabalho. O Monumento das Nações passou a integrar a praça em 2000. A escultura de mãos entrelaçadas é uma referência ao elo cultural entre as Américas do Sul e Central e a Península Ibérica. A peça - uma homenagem à Associação Iberoamericana de Câmaras de Comércio (AICO) - é de autoria do artista plástico Kennedy Salles, feito em granito e fibra de vidro, com 3,9 metros de altura.

Veja como era e como vai ficar a praça Marechal Deodoro:

Pontos de ônibus atualmente degradados (Fotos? Divulgação/Ascom) Novos pontos de ônibus de acordo com o projeto Vegetação exuberante da praça é atualmente desvalorizada pela degradação do local Árvores estarão integradas a espaços de uso da população no novo projeto

Pontos de ônibus atualmente degradados (Fotos? Divulgação/Ascom) Novos pontos de ônibus de acordo com o projeto Vegetação exuberante da praça é atualmente desvalorizada pela degradação do local Árvores estarão integradas a espaços de uso da população no novo projeto

Expectativa

Primeiros a serem diretamente beneficiados com a revitalização, os comerciantes da região estão animados com a reforma da praça. “A ideia da revitalização é muito interessante, vai trazer mais segurança para a região também, o que é muito importante”, opina Deise Fialho, funcionária de uma loja de materiais de limpeza na região.

Dona de outro estabelecimento na área, a comerciante Edi Bandeira também vê com bons olhos a revitalização. “A praça está com aspecto envelhecido, abandonada, deixou de ser atrativa para as pessoas. Muita gente deixa de vir aqui por conta da praça, então a revitalização vai ajudar com isso”, comenta.

Atrair novas pessoas, transformando novamente a praça em ponto turístico, é também uma das intenções da prefeitura. “Temos um dos centros antigos mais bonitos do mundo e essa requalificação em toda região vai ser muito importante para essa virada da cidade. Num momento em que Salvador voltou a estar na moda no Brasil e no mundo, com certeza o novo centro vai se tornar mais um atrativo”, destaca Bruno Reis.

O projeto de revitalização do Centro Histórico de Salvador já conta com duas obras entregues: o Hub Salvador e a Praça da Inglaterra; oito obras em andamento, já considerando a obra da própria Marechal Deodoro e as intervenções na Praça Cairu, Rua Miguel Calmon, Rua Cônego Pereira, Terreiro de Jesus, Mercado São Miguel, Praça Castro Alves e na Avenida Sete. Outras onze obras estão em estudo ou em fase de licitação como é o caso dos Arcos da Montanha, do Elevador do Taboão, do Mercado Modelo e do Terminal da Barroquinha, dentre outros pontos.

História

A Praça Marechal Deodoro tem como característica histórica reunir um grande fluxo de passageiros. Antigamente, ela servia de ponto de embarque e desembarque de passageiros nos ônibus intermunicipais, antes da construção do Terminal Rodoviário de Salvador. Segundo o historiador e arquiteto Francisco Senna,o espaço já foi também, há muitos anos, o final de linha do bairro do Comércio.

Lá, ocorreu ainda, por anos, uma feira conhecida como Feira do Sete. A feira foi evoluindo e mudando de endereço até se tornar a mundialmente conhecida Feira de São Joaquim, perto do terminal do ferry-boat.

Construída no final do século 19, o local antes era conhecido como Praça do Cais do Ouro. No início do século 20, a área foi urbanizada e ganhou o nome do primeiro presidente da República Federativa do Brasil, o marechal Deodoro da Fonseca.

“Sempre foi um lugar de grande circulação, comércio e um importante terminal de passageiros. É uma praça que tem história”, explica o arquiteto e historiador Francisco Senna.

A área onde está localizada a Praça Marechal Deodoro está, inclusive, inserida no perímetro tombado pelo Iphan. O órgão destaca a importância histórica do local para a cidade: “A área é um espaço público de grande potencial. Para a sua revitalização, é necessária uma intervenção criteriosa que garanta a sua preservação, mas que promova a efetiva utilização pela população, adaptando-a às demandas atuais. O projeto de revitalização foi devidamente apresentado ao Iphan pela Prefeitura e aprovado”, informou o órgão, em nota.

Hoje, 50 diferentes linhas de ônibus circulam diariamente pela praça, ligando a região do Comércio com a Cidade Baixa e a região do Subúrbio. Durante a semana, são mais de 384 veículos que circulam no local fazendo linhas como: Suburbana, Mirante de Periperi, IAPI, Pau Miúdo, dentre outras.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) não soube estimar quantos passageiros passam por dia pelo local.

“A Semob acrescenta que faz estudos com regularidade para avaliar a demanda de passageiros em cada localidade de Salvador, reiterando que a oferta de ônibus na região do Comércio atende com qualidade a demanda dos usuários”, informou a pasta, por meio de nota.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro