Maioria do STF decide manter ordem de prisão de Zé Trovão

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a ordem de prisão do caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, nesta segunda-feira (18). Em plenário virtual, outros seis ministros acompanharam o voto do relator, Edson Facchin, de não conceder um habeas corpus.

Zé Trovão ficou conhecido por ser um dos principais líderes e organizadores das manifestações antidemocráticas do último 7 de setembro. Após o ocorrido, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu sua prisão, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o caminhoneiro encontra-se foragido no México.

Votaram a favor da manutenção da prisão os ministros: Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli e Rosa Weber. Além de Facchin.

O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar no caso, que primeiro determinou a prisão de Zé Trovão.