Maíra Cardi se revolta ao ver Arthur Aguiar comendo pão ao vivo

O ator Arthur Aguiar caiu em tentação durante a participação dele no BBB22. Pelo menos na visão da mulher dele, Maíra Cardi, que ficou revoltada ao vê-lo pelo caindo de boca num pedaço de pão.

"Amor, você não podia ter comido pão!", disse ela em um vídeo publicado nas redes sociais. "Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Nove quilos se foram à toa. Trinta dias batalhando nesse corpinho para estar aí bonito, à mostra, para todo o Brasil ver. E você comeu pão! Não faça isso."

Ex-BBB, Cardi se apresenta como "empresária do emagrecimento" e vende um programa que envolve cardápios e treinamentos personalizados, além de "acolhimento especial 24 horas" por meio da internet. Nas redes sociais, ela costuma dar dicas sobre o assunto.

A reação de Maíra divertiu os internautas, que capturaram o vídeo e divulgaram em outras redes sociais. "Agora eu entendo porque o Arthur está numa vibe tão tranquila dentro do programa, está livre", brincou um internauta. "Eu acho que ela fez uma brincadeira e vou continuar acreditando nisso porque caso contrário isso me deixaria muito perturbada", comentou outra.

Veja o vídeo de Maíra:

Se isso não é psicopatia não sei o que é pic.twitter.com/GBDq8Ke39c — carulina (@_carolbelisario) January 23, 2022

Traição recorrente

No programa, Arthur já comentou a relação dele com a mulher. Os dois se reconciliaram depois de uma separação ruidosa que envolveu múltiplas acusações de traição por parte dele.

Em bate-papo com Naiara Azevedo, ele afirmou que Cardi ficou mais magoada por ele não ter revelado a ela as puladas de cerca do que com a traição em si. Isso porque ela teria dito que ele poderia ficar com outras mulheres, desde que os dois conversassem antes.