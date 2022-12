Mais cidades cancelam festas de Réveillon por enchentes no Sul da Bahia

As enchentes no Sul da Bahia têm levado prefeituras a cancelar festas de Réveillon nos últimos dias. A última cidade a anunciar a suspensão do evento foi a de Santa Cruz de Cabrália, nesta quinta-feira (29). Além dela, municípios como Jequié e Itacaré também fizeram o mesmo.

Em Santa Cruz de Cabrália, a medida foi motivada principalmente pela situação na zona rural, de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do município, Fernando Ricaldi. A festa aconteceria apenas no sábado (31), com queima de fogos e show na praça da cidade.

"O prefeito anunciou ontem, mas já tinha tomado essa decisão antes porque as chuvas perduravam. Nosso maior problema é que tem muitas estradas e assentamentos afetados na zona rural, muitas pontes danificadas. O acesso está muito difícil", explica.

Segundo ele, entre quatro mil e cinco mil pessoas vivem na zona rural - a cidade tem pouco mais de 28 mil habitantes. No entanto, não há desabrigados, nem desalojados ou imóveis em situação de risco. "O gasto vai ser grande na recuperação dessas estradas, das escolas com a volta às aulas (no próximo ano) e o tráfego que está muito ruim. Tem estrada que nem moto passa", acrescenta Ricaldi.

Como a cidade tem forte perfil turístico, ele não descarta que um evento seja feito em outros momentos, como o São João. "É uma questão de bem-estar social das pessoas. A gente sente e compreende que, por um lado afeta, porque as pessoas não deixam de vir. A cidade está cheia, os hotéis estão lotados, mas a gente tem que olhar também para o povo da zona rural, porque somos um município pequeno, com renda per capita baixa".

Pelo cronograma da prefeitura, as obras de recuperação devem ser iniciadas nos próximos dias, quando o tempo firmar de vez. As chuvas deram uma trégua desde quinta-feira, mas ainda há previsão de tempo chuvoso ao longo de toda a próxima semana.

Um dos órgãos que recomendou que prefeituras evitem o uso de verba pública com realização de eventos em cidades em situação de emergência declarada foi o Conselho Estadual da Saúde (CES), conselho que fiscaliza e delibera sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), em comunicado divulgado na quinta.

Nesta sexta-feira (30), à reportagem, o CES informou que teve conhecimento de que o Ministério Público do Estado (MP-BA) notificou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e os municípios sobre a relação entre investimentos em festas nas cidades em situação de emergência por conta das chuvas. A entidade também encaminhou a recomendação à União dos Municípios da Bahia (UPB) e reforçou que o tema segue sendo monitorado pelo conselho enquanto durar o período de emergência.

Cheias dos rios

Na última segunda-feira (26), a prefeitura de Jequié também anunciou o cancelamento dos festejos de Ano Novo que aconteceriam no sábado, com shows e fogos de artifício. Segundo o prefeito Zé Cocá, é um momento que requer cuidado e muito esforço dos servidores, não justificando a realização de nenhum evento.

A chuva causou uma vazão histórica na Barragem da Pedra, que teve sete comportas abertas. Em consequência disso, houve represamento do Rio Jequiezinho e alagamentos em áreas centrais da cidade.

"Agora é hoje de concentrar toda a nossa energia em ajudar as pessoas neste momento difícil. Vamos focar na recuperação da cidade e na ajuda às famílias atingidas pelas águas. Desde os primeiros instantes, determinamos o suporte e socorros imediatos a todos, pois o foco é proteger e cuidar da população", ressaltou o gestor, em nota divulgada pela assessoria.

No início da semana, a prefeitura de Itacaré também já havia suspendido a festa local, que aconteceria no sábado e também no domingo (1º), devido às inundações provocadas pela cheia do Rio de Contas. Entre as atrações, havia nomes como Patrulha do Samba, Dan Valente e Duda Freitas.

Números

Na quinta-feira, os últimos números divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) contabilizavam 103 municípios baianos em situação de emergência decretada.

Além disso, eram 3.290 desabrigados, 31.513 desalojados e 252.465 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos das enchentes. Nove pessoas ficaram feridas e duas morreram.