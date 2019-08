Mais da metade dos médicos convocados pela Prefeitura vão para saúde básica

Os 120 médicos aprovados em concurso e convocados pela Prefeitura de Salvador já têm destino certo: 68 profissionais vão para as Unidades de Saúde da Família (USF), 21 trabalharão nos pronto-atendimentos; 12 no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); sete em Centros de Atenção Psicossocial (Caps); seis infectologistas nas unidades do Serviço Assistencial Especializado (SAEs); e outros seis nos Centros de Saúde da Atenção Básica. São três vezes mais médicos, entre ortopedistas, pediatras, clínicos e ginecologistas, que o previsto inicialmente no edital.

A prefeitura convocou, na manhã desta segunda-feira (26), 120 dos 385 médicos aprovados no último concurso em junho. A convocação terá um impacto anual de R$ 18,6 milhões para os cofres municipais.

A ampliação foi necessária para suprir o déficit destes profissionais da saúde em Salvador em decorrência da saída das equipes do programa Mais Médicos, do Governo Federal, e valorizar a assistência básica à família,

Aberto inicialmente com 40 vagas apenas, o concurso para médicos durou apenas cinco meses.

A homologação dos convocados foi assinada pelo prefeito ACM Neto, no Palácio Thomé de Souza, com as presenças do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e dos secretários Thiago Dantas (Gestão), Leo Prates (Saúde) e Kaio Moraes (Gabinete), corpo técnico, demais autoridades e imprensa.

(Fotos: Max Haack/Secom)

Em função da dificuldade de contratação, a prefeitura abriu conversas com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para definir um novo modelo de contratação para os novos profissionais, através de Pessoa Jurídica.

Neto destacou a importância da convocação de três vezes o número de médicos anunciados nas vagas. Segundo ele, agora com mais profissionais, a prefeitura poderá retomar as inaugurações das Unidades de Saúde da Família.

“Fizemos um concurso com 40 vagas e chamamos 120, já estamos utilizando três vezes o cadastro reserva que foi previsto. Temos ao todo 385 profissionais que foram aprovados no concurso. Se todos mantiverem o interesse em atuar na rede, que esperamos que tenham, nós vamos continuar ampliando a nossa rede de atenção básica, vamos continuar podendo inaugurar novos postos de saúde da família, porque agora a gente já tem os profissionais aptos para darem assistências nessas unidades que estão espalhadas em toda a cidade”, afirmou o prefeito, que garantiu que o foco principal são as unidades básicas de saúde.

Após a homologação dos novos profissionais, a prefeitura anunciou a retomada nas inaugurações das USFs - nesta terça-feira (27) será em São Cristóvão. Outras 11 unidades ainda serão inauguradas esse ano, segundo o prefeito.

O secretário Leo Prates afirmou que com o programa de residência médica, e com a convocação do concurso para médicos, Salvador passa a não ter mais problemas com médicos, desde a saída dos profissionais do Mais Médicos.

“Salvador, de uma hora para outra, saiu de 149 para 89 profissionais do Mais Médicos. Só hoje, 68 médicos estão sendo destinados para a Atenção Básica, já suprindo a lacuna deixada no setor. Com a residência, o concurso e uma melhor reestruturação da carreira, acredito que não teremos mais nenhum problema para a população uma questão dos médicos”, garantiu.

Segurança

Nos primeiros oito meses deste ano, 16 postos de saúde foram arrombados por criminosos. O número é igual ao registrado pela Secretária Municipal de Saúde (SMS) durante todo o ano de 2018. Em 2019, as unidades mais invadidas foram a USFs de Mata Escura, com quatro casos, e São José de Baixo, com três. Logo após estão as da Gamboa e a de Joanes Centro Oeste, com dois casos cada.

A USF de Novo Marotinho, a USF Zumira Barros, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Jardim Baiano, o Caps Rosa Garcia, Centro de Saúde (CS) Santo Antônio e o CS Barreiras tiveram um caso cada. O mês do ano com mais arrombamentos registrados foi março, com quatro casos. Janeiro e agosto tiveram três casos cada.

De acordo com o secretário de Gestão, Thiago Dantas, a prefeitura está realizando um estudo técnico para lançar a licitação para a compra e implantação de câmeras de vigilância até o mês de setembro. Segundo Thiago, outras secretarias também demonstraram interesse em receber o serviço.

“Estamos conduzindo um estudo técnico para subsidiar a licitação que pretendemos fazer, as últimas definições técnicas foram finalizadas. Ouvimos todas as secretarias que têm interesse em implantar câmaras de segurança, para elaborar uma melhor especificação. Já encaminhamos esse projeto para a cotação. Estamos fazendo uma pesquisa de preços, uma vez que tenhamos isso, vamos publicar a licitação, a expectativa é de que ainda em setembro”, afirmou o secretário. Atualmente, as USFs que contam com câmeras de segurança são as de Mata Escura e Vale do Matatu.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro