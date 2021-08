Mais de 100 carros de luxo de locadoras tiveram documentos fraudados no Detran

Mais de 100 veículos, sendo a maioria de luxo, foram subtraídos de locadoras após terem documentação adulterada no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O prejuízo estimado com as fraudes é de mais de R$10 milhões. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) realiza nesta quinta-feira (12) uma operação para desarticular o grupo criminoso.

Conforme as investigações, o esquema consistia em se apropriar indevidamente de carros pertencentes a locadoras de veículos para depois comercializá-los. As investigações do Ministério Público (MP-BA) apontam que o esquema funciona há pelo menos cinco anos no Detran baiano.

Segundo apurado, os envolvidos cooptavam pessoas para alugarem veículos pertencentes a grandes locadoras nacionais e estrangeiras, contando com a ajuda de despachantes e corrompiam servidores do órgão estadual de trânsito para inserirem dados falsos nos sistemas informáticos do órgão.

Os automóveis seriam transferidos para “laranjas”, pessoas falecidas ou terceiros que tiveram seus dados utilizados sem seu conhecimento. A operação é comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com o apoio dos Gaecos dos estados de Alagoas, Goiás e Sergipe, das Polícias Civil e Militar baianas, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da Superintendência Regional na Bahia.

São apurados crimes de associação criminosa, estelionato, falsidades documentais, inserção de dados falsos nos sistemas informáticos e corrupção ativa e passiva.

Denominada de “Fake Rent”, a operação cumpre três mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão, além de afastamentos de função pública, proibições de exercício de atividade econômica e restrições veiculares. Expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Dias D´ávila, Simões Filho e Eunápolis, e nos estados de Alagoas, Goiás e Sergipe.