Mais de 100 vagas de emprego são ofertadas em Salvador para esta segunda-feira (29)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) oferece 125 vagas de emprego para esta terça-feira (23). Os candidatos deverão acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

Gerente de restaurante

Ensino médio completo,

6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vagas

Mecânico de refrigeração

Ensino médio completo,

6 meses de experiência, curso na área.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Magarefe

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

a combinar + benefícios

Salário 1 Vaga

Assistente de compras

Ensino médio completo,sem experiência, requisitos imprescindíveis: vivência no sitema TECSALLUS , boa dição, ter disponibilidade total de horário e informática

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de laboratório

Ensino médio completo,

6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade total de horário e conhecimento de informática e experiência na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Açougueiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário 1401 + benefícios

12 Vagas

Empacotador ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter Informatica Intermediária.

Salário 1.471,12 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em Informática

Salário 1.257,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de deposito ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Montador de móveis ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor interno ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Mêcanico de veículos ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

30 Vagas