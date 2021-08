Mais de 125 mil pessoas acima dos 18 anos ainda não foram se vacinar

Apesar do avanço na vacinação e a chegada de doses, o número de faltosos na fila da imunização só cresce. Agora, já são 125 mil pessoas acima dos 18 anos que estão habilitadas para receber a vacina, mas ainda não compareceram aos postos em Salvador.

"Temos 125 mil pessoas acima de 18 anos que não foram tomar a primeira dose, e eu faço um apelo para que todos possam ir tomar a primeira dose", disse o prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (23).

Além dos faltosos da 1ª dose, muita gente também não está indo concluir o esquema de imunização: 58 mil, somente na capital baiana. O prefeito alerta que, apesar de a cidade ainda não ter casos confirmados da variante delta do coronavírus, se preocupa com chegada e a disseminação da mesma.

"Me preocupo com o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em otras ciades do mundo:a variante delta está atacando essas pessoas [que não foram imunizadas]. E nós não temos como manter todos os leitos de UTI. Essas pessoas que não estão indo se vacinar podem não achar leitos quando precisarem", alertou.

Prefeituras-bairro

As prefeituras-bairro serão pontos de vacina para quem for fazer o cadastramento ou recadastramento do SUS, pré-requisito para garantir a vacina na capital baiana.

A medida será implantada a partir desta terça-feira (24), anunciou o prefeito Bruno Reis. "Com o intuito de facilitar ainda mais esse processo, a partir de amanhã, as prefeituras-bairros, quando a pessoa for fazer o cadastramento, recadastramentou mudança de domicílio, vai poder se vacinar na própria prefeitura-bairro".

De acordo com o prefeito, os imunizantes estarão disponíveis em todas as prefeituras-bairro. "A prefeitura está adotando mais uma medida, é mais um esforço que estamos fazendo para facilitar que pessoas possam se vacinar", disse.