Mais de 15 toneladas de óleo já foram retiradas em Mata de São João

A situação ambiental nas praias de Mata de São João, no Litoral Norte do estado, começou a normalizar desde o último domingo (13), após dias tensos de aparição de bolotas e de placas de óleo, em praias como Santo Antônio, Costa do Sauípe, Imbassaí e Praia do Forte, totalizando uma retirada até aqui de 15 toneladas de resíduos.

Segundo a prefeitura local, foi feito um trabalho intenso de monitoramento e limpeza das praias, que envolveu além de servidores e terceirizados do município, grupo de moradores e visitantes, empresários, condomínios, hotéis, instituições ambientais e o Centro de Defesa Ambiental (CDA) da Petrobras.

"Graças à eficiência na remoção e na limpeza do óleo nas areias e nos arrecifes, os resíduos que apareceram na costa matense não voltaram para o mar. A ação evitou que as praias mais ao sul (dos municípios de Camaçari, Lauro de Freitas e Salvador) sofressem danos maiores ainda", afirma nota divulgada pela Prefeitura de Mata de São João, explicando que as mais de 15 toneladas de material foram retiradas entre quinta-feira (10) e a manhã desta terça (15).

“Foi uma situação nunca vivida por nenhum de nós. Mas que tivemos exemplo de amor ao meio ambiente, de esforços, de superação e de solidariedade”, afirmou o prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira. “Agradeço a cada cidadão, a cada empresa, a cada instituição que nos ajudou a superar essa tragédia. Estamos em alerta, nos preparando para qualquer surpresa”, completou.

A Praia da Casinha, em Praia do Forte, amanheceu apenas com pequenas bolotas, que já foram removidas pela equipe do CDA. A Casinha foi o ponto mais crítico do Litoral de Mata de São João no ápice da crise. Já na Praia do Portinho, na mesma localidade, nem sequer sinal de óleo na manhã desta terça.

No restante do litoral do município a situação também é de tranqüilidade, o que não descarta o alerta de todas as equipes de meio ambiente e de limpeza da Prefeitura. Nessa segunda, em Imbassaí e no Costa do Sauípe, praticamente não havia sinais de óleo. No Santo Antônio, havia pequenas bolotas, retiradas no final da manhã pela equipe de limpeza da Prefeitura.

Na manhã desta terça, informações de moradores, pescadores e do Projeto Tamar dão conta de que a situação é mais tranqüila ainda e que a grande maioria das praias encontra-se em situação de normalidade. Apenas em pontos isolados existem sinais de óleo, diz a prefeitura local.

Situação de emergência

Com praias de oito municípios atingidas por um óleo que vazou no oceano, o governador da Bahia em exercício, João Leão, assinou um Decreto Estadual de Emergência nessa segunda-feira (14). O documento busca liberar recursos para seis das cidades atingidas pelas manchas da substância.

As cidades beneficiadas são Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra e Lauro de Freitas. Para ser incluído no decreto, o município precisa solicitar o auxílio e Salvador e Mata de São João não fizeram essa solicitação.

Cada localidade vai receber recursos de acordo com o tamanho da orla e a quantidade de óleo que chegou nas praias. O decreto, que tem prazo de 60 dias, permite a compra de material sem licitação.