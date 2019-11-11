Mais de 160 atrações devem participar do Furdunço no Carnaval de 2020

Mais de 160 atrações musicais estão habilitadas para participar do Furdunço no Carnaval de 2020. A lista com os nomes dos artistas e bandas foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11). Entre eles estão Lore Improta, Diamba, Tonho Matéria, Faustão e os Mongas, Adão Negro, Ilê Aiyê, Bailinho de Quinta, Filhos de Jorge, entre outros artistas. A prefeitura ainda não informou os dias que vão ocorrer o Furdunço nem quais são as atrações convidadas. Nas edições anteriores, o Furdunço costumava ocorrer no domingo pré-Carnaval e um dia durante a folia de Momo.
A publicação traz ainda uma lista com quase 70 atrações culturais - charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos- habilitadas para participar do Fuzuê, que costuma ocorrer no sábado que antecede o Carnaval. A publicação traz o resultado da análise dos requerimentos de inscrição, propostas preliminares e modelos de credenciamento das atrações artísticas que participarão do Furdunço e do Fuzuê.
|(Foto: Divulgação)
FURDUNÇO
1- LUCIANO CALAZANS
2- BANDA SR SETE
3- FORRÓ SOBEPOEIRA
4- RUAN BAGANO
5- MARQUINHOS CAFE MARCOS ANTONIO DA SILVA
6- MICROTRIO DE IVAN HUOL
7- GEOVANNA COSTA
8- BANDA RELEASE
9- CLAUDYA COSTTA
10- CHAVERINHO DO ARROCHA
11- FORRÓ ZÉ BARATINO
12- SOM DI TRUCK
13- SINE CALMON
14- ORQUESTRA DE PANDEIROS DE LAURO DE FREITAS
15- FORRÓ XOTE DE ANJO
16- OS TESOUROS
17- FORRÓ KABAÇOLA
18- JULIO CALDAS
19- BANDA RODOPIÔ
20- LORE IMPROTA
21- TRES NA FOLIA: CLAUDIA CUNHA, MANUELA RODRIGUES E SANDRA SIMÕES
22- BARRAONDINA
23- OS INFORMAIS
24- ADAILTON POESIA
25- MARCIONILIO PRADO
26- GUIG GHETTO GHETTO
27- VAL MACAMBIRA E MULA RUGE
28- QUABALES
29- JOHN ROBERT
30- DIONORINA
31- DAKAR PERCUSSIVO
32- OS PRIMOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA
33- ARTISTA PAULO RAIO
34- BANDA COLHER DE PAU
35- ARTISTA PEU MEURRAY
36- DIAMBA
37- LUTTE
38- ARTISTA MAVI
39- MAKONNEN TAFARI
40- SHANTAY
41- DIEGO MORAES
42- SYLVIA PATRICIA & TUKTUK SONORO
43- BANDA RASTA GROOVE
44- FORRÓ DO TICO
45- GRUPO MUSICAL DENDÊ COM SUAS RAÍZES
46- ROÇA SOUND ZONA
47- BANDA CATIVEIRO
48- ÁTILA LIMA
49- BANDA ALAIYÉ
50- AGWANZE
51- TAKOMBIN’ARTE
52- BANDA LOOS CANDELAS
53- PAULO DJ
54- GRUPO SAMBA XEQUE
55- APPETITE FOR ILLUSION
56- JAY TORRES
57- AGNOELL DJYMBÊ CRIOULO
58- JAGUARNA E O SAMBA RAIZ IDEAL
59- AMARILDO FIRE
60- A PATROA
61- TONHO MATÉRIA
62- FORRÓ ZÉ BARATINO
63- VERNAL POP ROCK
64- BANDA OS MORTALHAS
65- CIRCUS DANCE
66- VIVIANE TRIPODI
67- MAMMÁ DI SOUZA
68- RIXÔ ELÉTRICO
69- KUQUE MALINO
70- ALVINHO
71- MAMAH SOARES E COLETIVO DI TAMBOR
72- BANDA FERNANDA VIEIRA
73- GERUZA GUEDES
74- ITAL CREW
75- TK SURPRESINHA
76- GARAMPIOLA
77- BANDA MOH VIBE
78- LISBETH
79- PAJEH
80- LUCAS DELUTI
81- THE DOCS
82- DAN HILLS
83- BANDA CARNAVALIS
84- O TREVO
85- OLD BOYS
86- BANDA UIRES VIEIRA
87- ISQUEMINHA
88- BANDA CONFUSÃO
89- PATRULHA DO SAMBA
90- LÚ COSTA
91- BANDA MARANA
92- VITROLA BAIANA
93- MAIRA LINS
94- FAUSTÃO E OS MONGAS
95- ZABAH BUSH
96- NADJANE SOUZA
97- BANDA QR4 “QUARTETO
98- REFINADO”
99- CBX SAMBA CLUB
100- BANDA RUY TAPAJOS
101- RAÇA PURA
102- ZEFA DI ZECA
103- RICK RALLEY
104- RAS MATEUS
105- FORA DA MÍDIA
106- LINNOY
107- JUAN E RAVENA
108- CLAP BUM
109- VIOLA DE DOZE
110- BANDA MAMBOLADA
111- VIRGÍLIO
112- BANDA FILHOS DE JORGE
113- VITOR KELSH
114- ADRIANO REZENDE
115- FABINHO FT
116- DONA IRACEMA
117- BICICLETRIO TOCA RAUL - COM MARCOS CLEMENT & BANDA ARAPUKA
118- SKANIBAIS
119- BANDA TÔAÊ
120- A MULHERADA
121- VITINHO FORRO
122- A FLAUTA VERTEBRA
123- DOIS AMORES
124- TAIS NADER
125- BANDA GUETTHO É GUETTHO
126- OS MY FRIENDS
127- ZOUK IN BAHIA
128- BANDA ESTYLO CANDEAL
129-PARK SONORO
130- ADÃO NEGRO
131- BAILINHO DE QUINTA
132- IRMANADA SAMBANEJO
133- IRMANDADE PÓS MODERNA INTERGALACT ORKESTRE MESTRE CACAU DO PANDEIRO E
134- SEUS SOBRINHOS
135- BANDA NAVE DA PAIXÃO
136- SIMPLES ASSIM
137- DOM QUIXUTE DE LA CONGA
138- TIME PUNANNY
139- OS EFICIENTES (PCD’S)
140- GIRA INGONÇA
141- AMOR VORAZ DEVORANDO ESSE AMOR
142- ZE DE TONHA
143- ILÊ AIYÊ
144- NÊSSA E YAN CLOUD
145- GUI VIEIRA
146- BANDA SHOW LAROYÊ
147- SOTAKE BRASILEIRO
148- TRIBASS
149- AFRODISÍACO
150- LIA GONDIM VIBE BOA DE VERÃO
151- O QUADRO
152- GRUPO A MAQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 80
153- ESPAÇO MUSICAL
154- SAMBA DE TAMANCO
155- RURAL ELETRICA
156- PEDRO PONDE
157- LIGA DO SAMBA JUNINO
158- AMY REGGAE HOUSE
159- SAMBA FAMA
160- GRUPO P.U.M.M. - POR UM MUNDO MELHOR
161- ERIC BOHANA E BANDA
162- FORROZEIRINHA
163- SEUILSOM
164- BANDA CHÁ DE ARUEIRA
165- PEGADEIRA
166- DJ IGOR RAMOS
167 -CONEXÃO HOUSE
FUZUÊ
1- LEVA EU
2- GRUPO CULTURAL BAMBOLÊ
3- GRUPO CULTURAL SAMBA DE RODA SAMBA DE MARAGOGÓ
4- BEJUZEIRAS DE AREIA BRANCA
5- GRUPO CULTURAL DE MASCARADOS MARALEGRIA
6- GRUPO CULTURAL IMPERATRIZ
7- CIA DE DANÇAS E FOLGUEDOS
8- OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS
9- SÓ SAMBA DE RODA
10- AFRO ÓKÁNBI
11- CHEGANÇA DOS MARUJOS FRAGATA BRASILEIRA
12- CARETA TRADICIONAL DE ACUPE
13- GRUPO CULTURAL MANDU
14- BARQUINHA DE BOM JESUS DOS POBRES
15- AFOXE KORIN NAGO
16- GRUPO PERCUSSIVO E CULTURAL TAMBORES DE BÚZIOS
17- CARETAS DE CAIRU
18- PIERROT TRADIÇÃO DE PLATAFORMA
19- ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE ITAPUÃ
20- XARANGOOL
21- MUTUE BLOCO AFRO
22- GRAVATA DOIDA
23- COMPANHIA DE DANÇA KIKA TOCCHETTO
24- DAKAR PERCUSSIVO
25- INTEGRAÇÃO DA BAHIA
26- SAMBA POPULAR
27- INSABA MAZA
28- TIO PAULINHO
29- GRUPO AXÉ DADA
30- GRUPO CULTURAL MÃOS NO COURO
31- GRUPO CULTURAL ZAMBIAPUNGA DE VALENÇA
32- CIA DE DANÇA ROBSON CORREIA / FOLIA DE ERÊ
33- AFOXÉ BABA AFOMAN
34- AFOXE DARAJU DE ODE A
35- AFOXÉ FILHOS DE KORIN EFAN
36- MARACATU SANTO ANTONIO
37- GRUPO FOLCLÓRICO ZAMBIAPUNGA
38- CANGACEIROS DE IPITANGA
39- BANDA TÓAÉ
40- GRUPO CULTURAL CONGOS DE CAIRÚ
41- GRUPO CULTURAL TERNO DE REIS ROSA MENINA
42- MALUF DIVERSIDADE
43- GRUPO CULTURAL FOLGUEDO LINDROAMOR AXÉ
44- A FLAUTA VERTEBRA
45- BANDA RECORDAR
46- BANDA RELEASE
47- AFRO NAGÔ
48- BANDÃO JUREMA J
49- BANDA COMMANCHES
50- GRUPO CULTURAL MARUJADA FEMININA M
51- GRUPO TO AE
52- CORAL CANTART CANTA BAHIA
53- BONECOES MAMULENGO
54- BANDA BIG SHOW
55- CHARANGA DA MUDANÇA DO GARCIA
56- AFRO MANGANGA
57- BANDA SHOW LAROYÊ
58- FANFARRA BBG
59- FUZUÊ JUNINO
60- PROJETO ME VEJA
61- GRUPO PAIO DE RUA
62- CHARANDA DO TAMIRZINHOS KIDS
63- SAMBA JUNINO NEGUINHO FUZUÊ
64- BANDA PERCUSSIVA AXÉ BABÁ
65- SAMBA FOGUEIRÃO
66- STRIPULIA
67- ESCOLA FILHOS DA FEIRA