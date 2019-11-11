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salvador minha bahia carnaval 2020 furdunço atrações bandas

Mais de 160 atrações devem participar do Furdunço no Carnaval de 2020

salvador
11.11.2019, 21:42:00
Atualizado: 11.11.2019, 21:48:47
(Divulgação)

Mais de 160 atrações devem participar do Furdunço no Carnaval de 2020

A lista com as atrações habilitadas a participarem da festa foi publicada no Diário Oficial

Mais de 160 atrações musicais estão habilitadas para participar do Furdunço no Carnaval de 2020. A lista com os nomes dos artistas e bandas foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11). Entre eles estão Lore Improta, Diamba, Tonho Matéria, Faustão e os Mongas, Adão Negro, Ilê Aiyê, Bailinho de Quinta, Filhos de Jorge, entre outros artistas. A prefeitura ainda não informou os dias que vão ocorrer o Furdunço nem quais são as atrações convidadas. Nas edições anteriores, o Furdunço costumava ocorrer no domingo pré-Carnaval e um dia durante a folia de Momo.

A publicação traz ainda uma lista com quase 70 atrações culturais - charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos- habilitadas para participar do Fuzuê, que costuma ocorrer no sábado que antecede o Carnaval. A publicação traz o resultado da análise dos requerimentos de inscrição, propostas preliminares e modelos de credenciamento das atrações artísticas que participarão do Furdunço e do Fuzuê. 

(Foto: Divulgação)

FURDUNÇO
1- LUCIANO CALAZANS 
2- BANDA SR SETE 
3- FORRÓ SOBEPOEIRA 
4- RUAN BAGANO 
5- MARQUINHOS CAFE MARCOS ANTONIO DA SILVA
6- MICROTRIO DE IVAN HUOL 
7- GEOVANNA COSTA 
8- BANDA RELEASE 
9- CLAUDYA COSTTA 
10- CHAVERINHO DO ARROCHA 
11- FORRÓ ZÉ BARATINO 
12- SOM DI TRUCK 
13- SINE CALMON 
14- ORQUESTRA DE PANDEIROS DE LAURO DE FREITAS 
15- FORRÓ XOTE DE ANJO 
16- OS TESOUROS 
17- FORRÓ KABAÇOLA 
18- JULIO CALDAS 
19- BANDA RODOPIÔ 
20- LORE IMPROTA 
21- TRES NA FOLIA: CLAUDIA CUNHA, MANUELA RODRIGUES E SANDRA SIMÕES
22- BARRAONDINA 
23- OS INFORMAIS 
24- ADAILTON POESIA 
25- MARCIONILIO PRADO 
26- GUIG GHETTO GHETTO
27- VAL MACAMBIRA E MULA RUGE 
28- QUABALES
29- JOHN ROBERT 
30- DIONORINA 
31- DAKAR PERCUSSIVO 
32- OS PRIMOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA
33- ARTISTA PAULO RAIO 
34- BANDA COLHER DE PAU 
35- ARTISTA PEU MEURRAY 
36- DIAMBA 
37- LUTTE 
38- ARTISTA MAVI 
39- MAKONNEN TAFARI 
40- SHANTAY 
41- DIEGO MORAES 
42- SYLVIA PATRICIA & TUKTUK SONORO
43- BANDA RASTA GROOVE 
44- FORRÓ DO TICO 
45- GRUPO MUSICAL DENDÊ COM SUAS RAÍZES 
46- ROÇA SOUND ZONA 
47- BANDA CATIVEIRO 
48- ÁTILA LIMA 
49- BANDA ALAIYÉ 
50- AGWANZE
51- TAKOMBIN’ARTE 
52- BANDA LOOS CANDELAS 
53- PAULO DJ 
54- GRUPO SAMBA XEQUE 
55- APPETITE FOR ILLUSION 
56- JAY TORRES 
57- AGNOELL DJYMBÊ CRIOULO 
58- JAGUARNA E O SAMBA RAIZ IDEAL 
59- AMARILDO FIRE 
60- A PATROA 
61- TONHO MATÉRIA 
62- FORRÓ ZÉ BARATINO 
63- VERNAL POP ROCK 
64- BANDA OS MORTALHAS 
65- CIRCUS DANCE 
66- VIVIANE TRIPODI 
67- MAMMÁ DI SOUZA 
68- RIXÔ ELÉTRICO 
69- KUQUE MALINO 
70- ALVINHO 
71- MAMAH SOARES E COLETIVO DI TAMBOR 
72- BANDA FERNANDA VIEIRA 
73- GERUZA GUEDES 
74- ITAL CREW 
75- TK SURPRESINHA 
76- GARAMPIOLA 
77- BANDA MOH VIBE 
78- LISBETH 
79- PAJEH 
80- LUCAS DELUTI 
81- THE DOCS 
82- DAN HILLS 
83- BANDA CARNAVALIS 
84- O TREVO 
85- OLD BOYS 
86- BANDA UIRES VIEIRA 
87- ISQUEMINHA 
88- BANDA CONFUSÃO 
89- PATRULHA DO SAMBA 
90- LÚ COSTA
91- BANDA MARANA 
92- VITROLA BAIANA
93- MAIRA LINS 
94- FAUSTÃO E OS MONGAS 
95- ZABAH BUSH 
96- NADJANE SOUZA 
97- BANDA QR4 “QUARTETO
98- REFINADO” 
99- CBX SAMBA CLUB 
100- BANDA RUY TAPAJOS 
101- RAÇA PURA 
102- ZEFA DI ZECA 
103- RICK RALLEY 
104- RAS MATEUS 
105- FORA DA MÍDIA 
106- LINNOY 
107- JUAN E RAVENA 
108- CLAP BUM 
109- VIOLA DE DOZE 
110- BANDA MAMBOLADA 
111- VIRGÍLIO 
112- BANDA FILHOS DE JORGE 
113- VITOR KELSH 
114- ADRIANO REZENDE 
115- FABINHO FT 
116- DONA IRACEMA 
117- BICICLETRIO TOCA RAUL - COM MARCOS CLEMENT & BANDA ARAPUKA
118- SKANIBAIS 
119- BANDA TÔAÊ 
120- A MULHERADA 
121- VITINHO FORRO 
122- A FLAUTA VERTEBRA 
123- DOIS AMORES 
124- TAIS NADER 
125- BANDA GUETTHO É GUETTHO 
126- OS MY FRIENDS 
127- ZOUK IN BAHIA 
128- BANDA ESTYLO CANDEAL
129-PARK SONORO 
130- ADÃO NEGRO 
131- BAILINHO DE QUINTA 
132- IRMANADA SAMBANEJO 
133- IRMANDADE PÓS MODERNA INTERGALACT ORKESTRE MESTRE CACAU DO PANDEIRO E
134- SEUS SOBRINHOS
135- BANDA NAVE DA PAIXÃO 
136- SIMPLES ASSIM 
137- DOM QUIXUTE DE LA CONGA 
138- TIME PUNANNY 
139- OS EFICIENTES (PCD’S) 
140- GIRA INGONÇA 
141- AMOR VORAZ DEVORANDO ESSE AMOR
142- ZE DE TONHA 
143- ILÊ AIYÊ 
144- NÊSSA E YAN CLOUD 
145- GUI VIEIRA 
146- BANDA SHOW LAROYÊ 
147- SOTAKE BRASILEIRO 
148- TRIBASS 
149- AFRODISÍACO 
150- LIA GONDIM VIBE BOA DE VERÃO 
151- O QUADRO 
152- GRUPO A MAQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 80 
153- ESPAÇO MUSICAL 
154- SAMBA DE TAMANCO 
155- RURAL ELETRICA 
156- PEDRO PONDE 
157- LIGA DO SAMBA JUNINO 
158- AMY REGGAE HOUSE 
159- SAMBA FAMA 
160- GRUPO P.U.M.M. - POR UM MUNDO MELHOR
161- ERIC BOHANA E BANDA 
162- FORROZEIRINHA 
163- SEUILSOM 
164- BANDA CHÁ DE ARUEIRA 
165- PEGADEIRA 
166- DJ IGOR RAMOS 
167 -CONEXÃO HOUSE

FUZUÊ
1- LEVA EU 
2- GRUPO CULTURAL BAMBOLÊ 
3- GRUPO CULTURAL SAMBA DE RODA SAMBA DE MARAGOGÓ
4- BEJUZEIRAS DE AREIA BRANCA 
5- GRUPO CULTURAL DE MASCARADOS MARALEGRIA 
6- GRUPO CULTURAL IMPERATRIZ 
7- CIA DE DANÇAS E FOLGUEDOS 
8- OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS 
9- SÓ SAMBA DE RODA
10- AFRO ÓKÁNBI
11- CHEGANÇA DOS MARUJOS FRAGATA BRASILEIRA
12- CARETA TRADICIONAL DE ACUPE 
13- GRUPO CULTURAL MANDU 
14- BARQUINHA DE BOM JESUS DOS POBRES
15- AFOXE KORIN NAGO 
16- GRUPO PERCUSSIVO E CULTURAL TAMBORES DE BÚZIOS
17- CARETAS DE CAIRU 
18- PIERROT TRADIÇÃO DE PLATAFORMA 
19- ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE ITAPUÃ 
20- XARANGOOL 
21- MUTUE BLOCO AFRO 
22- GRAVATA DOIDA 
23- COMPANHIA DE DANÇA KIKA TOCCHETTO 
24- DAKAR PERCUSSIVO 
25- INTEGRAÇÃO DA BAHIA 
26- SAMBA POPULAR
27- INSABA MAZA 
28- TIO PAULINHO 
29- GRUPO AXÉ DADA 
30- GRUPO CULTURAL MÃOS NO COURO 
31- GRUPO CULTURAL ZAMBIAPUNGA DE VALENÇA
32- CIA DE DANÇA ROBSON CORREIA / FOLIA DE ERÊ
33- AFOXÉ BABA AFOMAN
34- AFOXE DARAJU DE ODE A
35- AFOXÉ FILHOS DE KORIN EFAN
36- MARACATU SANTO ANTONIO 
37- GRUPO FOLCLÓRICO ZAMBIAPUNGA 
38- CANGACEIROS DE IPITANGA 
39- BANDA TÓAÉ
40- GRUPO CULTURAL CONGOS DE CAIRÚ 
41- GRUPO CULTURAL TERNO DE REIS ROSA MENINA
42- MALUF DIVERSIDADE 
43- GRUPO CULTURAL FOLGUEDO LINDROAMOR AXÉ
44- A FLAUTA VERTEBRA 
45- BANDA RECORDAR
46- BANDA RELEASE 
47- AFRO NAGÔ 
48- BANDÃO JUREMA J
49- BANDA COMMANCHES 
50- GRUPO CULTURAL MARUJADA FEMININA M
51- GRUPO TO AE
52- CORAL CANTART CANTA BAHIA 
53- BONECOES MAMULENGO
54- BANDA BIG SHOW 
55- CHARANGA DA MUDANÇA DO GARCIA 
56- AFRO MANGANGA
57- BANDA SHOW LAROYÊ
58- FANFARRA BBG 
59- FUZUÊ JUNINO 
60- PROJETO ME VEJA 
61- GRUPO PAIO DE RUA 
62- CHARANDA DO TAMIRZINHOS KIDS 
63- SAMBA JUNINO NEGUINHO FUZUÊ 
64- BANDA PERCUSSIVA AXÉ BABÁ
65- SAMBA FOGUEIRÃO 
66- STRIPULIA 
67- ESCOLA FILHOS DA FEIRA 
 

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