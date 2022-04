Mais de 170 mil pés de maconha são destruídos em operação da PF

Mais de 170 mil pés de maconha foram destruídos durante uma operação da Polícia Federal (PF). Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela PF na região de Sento Sé, Abaré, Jaguarari e Juazeiro, no norte da Bahia, além da cidade de Dormentes, em Pernambuco. A Operação Phaseoli II foi deflagrada pela PF para promover ações de identificação e erradicação de plantios de maconha no sertão da Bahia e de Pernambuco. Tais medidas fazem parte das estratégias adotadas pela Polícia Federal com o objetivo de reduzir a produção e a oferta de maconha na região.

A Operação contou com a participação de policiais federais, militares da Bahia e do Distrito Federal, além de integrantes do Corpo de Bombeiros da Bahia. Todos trabalharam com incursões terrestres e aéreas, com o emprego de duas aeronaves. Nessa fase da operação, foram produzidas a erradicação e a destruição de cerca de 173 mil pés de maconha. Com a destruição das plantações, a PF evitou a produção de 57 toneladas da droga, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 60 milhões de reais para o crime organizado.