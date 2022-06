Mais de 200 policiais cumprem mandados na Bahia e no Ceará

Mais de 200 policiais entre civis e militares cumprem mandados em cinco bairros de Salvador, no interior baiano e no estado do Ceará, na manhã desta terça-feira (14). 'Operação Ignis' tem como objetivo combater homicídios e lesões corporais.

A ação foi deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, um dos objetivos da 'Operação Ignis', cuja tradução do latim para o português é “fogo”, é alcançar, além dos integrantes, líderes dos grupos criminosos.

De acordo com a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, durante as investigações, ficou evidenciada a relação entre o tráfico de drogas e os homicídios, ocorridos nas regiões alvos das ações. “Com o trabalho de inteligência e apuração foi possível produzir vasto material probatório, que subsidiou os mandados que estão sendo cumpridos hoje”, detalhou.

A ação tem o apoio dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Secretaria Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) colabora com a operação por meio da Superintendência de Inteligência (SI) e a Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A Polícia Militar atua nas ações por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE); Companhia Independente de Policiamento Especializado/Pólo Industrial – (CIPE/PI); Batalhão de Polícia de Choque (BPChq); Comando de Policiamento Regional da Capital - Baía de Todos os Santos (CPRC/BTS), Rondesp /BTS e 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).