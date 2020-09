Mais de 23 toneladas de alimentos são doadas pelo Shopping Bela Vista a instituições

Desde o começo da pandemia, o Shopping Bela Vista já entregou 23,6 toneladas de alimentos em diversas instituições de caridade de Salvador, entre elas as Obras Sociais Irmã Dulce (Oside), o Lar Irmã Benedita Camurugi, Voluntárias Sociais da Bahia, Instituto Central de Cidadania e a Casa de Oração Bezerra de Menezes.

Quem quiser ajudar instituições a enfrentar melhor estes tempos difíceis, o Shopping Bela Vista disponibilizou um Drive Solidário, no qual são arrecadados alimentos e roupas para diminuir os impactos da situação de vulnerabilidade social de 21 comunidades soteropolitanas cadastradas no União Bahia, projeto do Instituto ProBem.

As doações podem ser feitas de segunda à sábado, das 12h às 20h, no mesmo local do Drive Thru do Bela, localizado no estacionamento G0. A União Bahia já beneficiou mais de 52,3 mil pessoas e, até o dia 18 de agosto, já foram entregues mais de 13,9 mil litros de materiais de limpeza e higiene, 29,5 mil máscaras de proteção e 127 toneladas de alimentos.

Foto: Divulgação

“O Shopping Bela Vista já tem em sua história um forte engajamento com ações sociais. Desde o início da pandemia, o Bela se solidarizou com as vítimas da covid-19 em situação de vulnerabilidade social e doou cestas básicas como uma forma de ajudar algumas comunidades de Salvador”, destaca o Superintendente do Bela Vista, Vaneilton Almeida.

Drive Solidário

Onde: Estacionamento G0 (no mesmo local que o Drive do Bela)

Horário: Das 12h às 20h

Mais informações: www.uniaobahia.org