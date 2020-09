Mais de 230 mil microempreendedores na Bahia receberam auxílio emergencial

Mais de 230 mil microempreendedores individuais (MEI) na Bahia receberam o auxílio emergencial concedido pelo governo federal, segundo dados do Ministério da Economia. O número representa pouco mais de 40% dos MEIs no estado, que chegam hoje ao total de 570.523, de acordo com o Portal do Empreendedor.

Ao todo, 296.127 microempreendedores individuais baianos chegaram a pedir o auxílio, que é concedido em função da pandemia do novo coronavírus. Desse total 230.032 tiveram resposta positiva e 66.095 não tiveram acesso ao recurso. O pagamento foi realizado, inicialmente, em três parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), valor que foi prorrogado por mais dois meses.

No dia 1º de setembro, o governo federal anunciou que o auxílio seria estendido até o final do ano, ou seja, incluindo mais quatro parcelas, com um valor mensal de R$ 300 (R$ 600 para mães solteiras).

Em todo o Brasil, mais de 5 milhões de MEIs tiveram acesso ao benefício, número que corresponde à metade dos 10,7 milhões registrados atualmente no país. Os dados do governo mostram ainda que mais de 1,3 milhão de empreendedores dessa categoria de pequenos negócios não foram beneficiados pelo auxílio.

Nos últimos cinco meses, houve registro de crescimento no número de microempreendedores individuais na Bahia. Entre 31 de março e 31 de agosto, foram feitos 35.526 registros no Portal do Empreendedor, 964 a mais do que o mesmo período do ano passado.