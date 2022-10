Mais de 30 cidades baianas contam com transporte gratuito no domingo de 2° turno

A Defensoria Pública do Estado da Bahia atuou em diversos municípios para obter passagem gratuita no transporte público nesta domingo (30), quando acontecem as eleições do segundo turno. Até o momento, 32 municípios já anunciaram gratuidade.

Segundo a Defensoria, 19 prefeitos compreenderam a importância e concederam o passe livre sem necessidade de processo, são eles os gestores de Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Amargosa, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Esplanada, Ilhéus, Irará, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jequié, Ribeira do Pombal, Santo Amaro, Santo Estêvão, Serrinha e Valença.

O Poder Judiciário compreendeu a demanda e deferiu quatro ações em Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Eunápolis e Juazeiro para que os prefeitos também disponibilizem o transporte gratuito no domingo.