Mais de 30 meses após a tragédia de Brumadinho, bombeiros encontram corpo 

Após 942 dias de buscas em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros encontrou, nesta terça (24), mais um corpo, na região onde a barragem de Córrego do Feijão rompeu, em 2019. Ao todo, 270 pessoas morreram. Dez ainda estão desaparecidas.



A vítima foi localizada na região do Remanso 1, do lado direito, próximo a comunidade de Córrego do Feijão. Segundo os bombeiros, o corpo é aparentemente de um homem, sem confirmação de idade aparente.



No dia 14 de janeiro deste ano, os bombeiros localizaram um fêmur. Desde então, a equipe de buscas não havia localizado outro fragmento ou corpo da vítima.



"Pelo estado de integridade do corpo há uma forte possibilidade de se tratar de uma nova identificação, o que evidentemente só poderá ser concluído depois do trabalho da perícia da Polícia Civil", disse bombeiros em nota.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, pelo local e pelos indícios que foram encontrados na área, acredita-se que estruturas de concreto que foram carregadas pelo fluxo de rejeitos e que estavam próximas possam ter garantido uma maior integridade e preservação do corpo.



O corpo já foi entregue à Polícia Civil, "bem como a comissão das famílias já foi devidamente notificada". Os bombeiros seguirão na região em busca de novas vítimas. "As equipes dos bombeiros permanecerão durante toda a noite em operação, na busca de outros indícios que possam aprimorar ainda mais a eficácia do modelo preditivo e de cruzamento de dados empregado em Brumadinho, que foi novamente decisivo na localização de hoje".



O governador de Minas Gerais Romeu Zema comentou em sua rede social o encontro de mais uma vítima do rompimento em Brumadinho.



"Com incansável trabalho, os bombeiros de Minas localizaram hoje, por volta das 17h, mais uma joia ainda desaparecida na tragédia em Brumadinho. É um alento para as famílias que aguardam a localização e identificação das vítimas do rompimento da mina Córrego do Feijão (...)".