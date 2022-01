Mais de 30 mil crianças já foram vacinadas contra a covid-19 em Salvador

A vacinação infantil continua em Salvador, atraindo pais e responsáveis, que anseiam pela imunização das crianças de 5 a 11 anos. Na manhã desta terça-feira (25), a procura era grande na Arena Fonte Nova, para receber o imunizante da Pfizer com segurança e obediência aos protocolos sanitários.

Desde o início da estratégia, no último dia 15, mais de 30 mil pequenos já tinham sido vacinados com imunizante da Pfizer ou CoronaVac, disponíveis para a faixa etária. Hoje, Salvador conta com 167 mil crianças cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS) aptas a receber a vacina.

Durante a vacinação, uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) permaneceu no local, prestando o apoio necessário. Além disso, as crianças devem ficar em observação, por até 20 minutos, para verificar uma possível ocorrência de reação adversa ao imunizante.

No ato da vacinação, é necessário apresentar um documento de identidade com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de identidade profissional, carteira de habilitação ou passaporte), CPF, comprovante de residência e Cartão SUS dos pais. Para as crianças, é necessário apresentar certidão de nascimento e Cartão SUS (se houver), e um relatório médico, caso possua alguma comorbidade ou deficiência física. Os pais devem preencher no local ou levar preenchido o Formulário de Vacinação.