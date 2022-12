Mais de 30kg de cocaína avaliados em R$ 6,8 milhões são apreendidos em Caetité

Uma apreensão de 38 kg de cocaína foi feita na madrugada desta quinta-feira (28), em Caetité. A carga, avaliada em R$ 6,8 milhões, foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 266 da BR 030 com um homem de 44 anos, que foi preso.

De acordo com a PRF, os agentes fiscalizavam a região quando flagraram o homem, que conduzia um Voyage, realizando uma manobra perigosa na rodovia. O veículo foi parado e os policiais solicitaram os documentos do motorista e dos passageiros. Durante a abordagem, o condutor, que reside no estado de Goiás, disse que estaria viajando com os filhos.

Cocaína estava escondida nos bancos, nas portas e até no estepe do automóvel (Foto: Divulgação)

Ainda segundo nota do órgão, os policiais notaram um comportamento anormal do motorista e realizaram uma busca detalhada no automóvel. A droga foi encontrada nos bancos, na porta e até no pneu estepe do carro.

O homem que dirigia o carro foi encaminhado para a Polícia Judiciária Civil de Guanambi pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).