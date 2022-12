Mais de 400 acessórios falsos para celular são apreendidos em loja na Pituba

Mais de 400 acessórios falsificados para celulares foram apreendidos, nesta terça-feira (20), durante a terceira fase da Operação Maçã Mordida, realizada por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em uma loja localizada na Pituba.

A operação busca combater a comercialização de produtos falsos de marcas famosas no mercado nacional e internacional na área de telefonia e acessórios. A ação acontece após denúncias de representantes de uma marca dos EUA sobre os produtos irregulares.

“O material apreendido era vendido a preço abaixo dos originais e com qualidade inferior, levando prejuízo ao consumidor e ao estado, pela ausência do recolhimento de impostos”, explicou o diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas.

Todo material foi encaminhado para a Decon e posteriormente será destruído, informou a Polícia Civil.