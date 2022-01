Mais de 400 mil pessoas não retornaram para a dose de reforço em Salvador

A capital baiana, assim como outras capitais brasileiras, tem experimentado uma aceleração no número de novos casos da covid-19, deixando em alerta as equipes de saúde municipal e estadual. A preocupação dos gestores é reforçada diante do número crescente de pessoas com o calendário de imunização incompleto.

Somente em Salvador, conforme divulgado pelo secretário municipal da Saúde, Leo Prates, mais de 411 mil pessoas, com idades igual ou superior a 18 anos, estão atrasadas com a dose de reforço. Outras 223 mil não retornaram para a segunda dose.

Os faltosos também são observados na aplicação da primeira dose. Mais de 33,6 mil pessoas cadastradas no sistema da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não compareceram aos postos de aplicação. Deste total, 17.306 são adolescentes e jovens com idades que variam de 12 a 17 anos.

Nesta quinta-feira (6), Prates utilizou as redes sociais em apelo aos faltosos e destacou que “a ausência na vacinação pode levar a uma nova onda de covid-19 e óbitos”. Mais cedo, em entrevista á TV Bahia, o secretário alertou para o avanço do fator RT, índice que mede a transmissão.

“Existe uma aceleração da doença. Você tinha um fator RT há duas semanas que estava em 0,79. Estamos com RT em 0,95. Lembrando que o RT acima de 1 é padrão de descontrole epidemiológico. Então aí a gente poderia falar de uma nova onda. Mas está se desenhando uma nova onda de Covid-19 em Salvador”.