Mais de 500 vagas abertas em concursos na área jurídica

Os salários mais atrativos em concursos com inscrições abertas nesta semana estão na área jurídica. Aliado a uma remuneração que pode passar de R$ 31 mil está também um bom plano de carreira. O processo para o cargo de juiz substituto no Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) tem 20 vagas e exige nível superior em Direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica. O prazo para confirmar a participação vai até o dia 14 de agosto. A inscrição pode ser feita no site www.concursosfcc.com.br. A taxa custa R$ 300.

Esse é só um dos cinco processos seletivos com oportunidades no Judiciário abertos até o momento. Ao todo, são, pelo menos, 537 vagas. E por falar em vagas, é no Nordeste que está não só o maior salário, mas também a opção com maior número de vagas. O concurso para o Tribunal de Justiça do Ceará (CE) prevê a contratação de 328 profissionais para o cargo de técnico do Judiciário.

Dessas vagas, oito são para contratação imediata e 320 para formação do cadastro reserva. A carreira exige nível médio e conta com vencimentos iniciais de R$ 6.180,453, já contando com benefícios. A inscrição custa R$ 58, no site fgvprojetos.fgv.br até 20 de agosto.

“Nos concursos do Judiciário, independentemente do nível de escolaridade exigido, temos diversos atrativos. Muitos candidatos são, em geral, estudantes da área de Direito e, mesmo para os cargos de nível médio, grande parte dos concurseiros possui nível superior”, analisa a professora de Técnicas e Dicas de Estudos, na Central de Concursos, Viviane Rocha.

Ainda de acordo com a especialista, a renumeração é alta até mesmo para cargos de nível fundamental, como no caso do concurso para o Ministério Público de São Paulo (SP). São 24 vagas para o cargo de auxiliar de promotoria com salários de R$ R$ 4.038. O cadastro deve ser feito no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), junto com o pagamento da taxa de R$ 100.

“São disponibilizadas, normalmente, vagas para diversos cargos. A primeira dica é dar uma lida no último edital do concurso desejado e relacionar os conteúdos do cargo que o candidato deseja prestar o concurso”, completa Viviane, que acumula 29 anos de experiência na preparação para concursos públicos.





CINCO CONCURSOS JURÍDICOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Tribunal de Justiça do Alagoas (TJ-AL) 20 R$ 31.924,64 Superior 14/08 Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) 05 R$ 28.884,20 Superior 30/07 Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) 160 R$ 8.936,96 Médio e Superior 21/08 Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) 328 R$ 6.180,45 Médio 20/08 Ministério Público de São Paulo (MP-SP) 24 R$ 4.038,00 Fundamental 21/08





É importante se manter atento, principalmente no conteúdo que trata das mudanças na legislação: “Ao iniciar os estudos, o candidato deve se atentar às alterações de legislações que hoje estão vigentes, sobretudo na hora de responder questões de provas anteriores”, diz ela.

No radar do concurseiro vale ficar de olho, ainda, no novo concurso do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF), que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O certame foi autorizado na última semana (18). A previsão é de que sejam contratados profissionais de apoio para os cargos de técnico e analista.“Otimize seu tempo. O importante é a qualidade com que absorve a informação e não a quantidade de horas de estudo”, aconselha Viviane.

Mais concursos

O Brasil soma, atualmente, 10.475 vagas em 131 concursos. A Bahia tem apenas um processo seletivo com inscrições abertas. As oportunidades estão no município de Seabra. São 62 vagas com salários de até R$ 2,5 mil para cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições seguem até 11 de agosto no site www.idib.org.br.





CINCO SEGREDOS DOS CONCURSOS JURÍDICOS

1. Banca organizadora É importante conhecer bem quais são os conteúdos que costumam ser exigidos e os critérios de avaliação. A dica é da professora de Técnicas e Dicas de Estudos, na Central de Concursos, Viviane Rocha: “A estrutura e critérios de avaliação são importantes para a elaboração de um plano de estudos”.

2. Planejamento Estabeleça uma rotina de estudos e monte um cronograma. “Defina a quantidade de horas de estudos, dias e material que será utilizado. Divida os dias, estabeleça uma sequência das disciplinas e horários para estudos e inicie sua preparação”, aconselha.

3. O que estudar? Ainda de acordo com a especialista, o candidato pode iniciar a preparação pelas disciplinas mais básicas. “Verifique as disciplinas que têm mais facilidade e que o processo de aprendizagem seja menos cansativo, e quais as matérias de maior dificuldade”.

4. Como estudar? Reserve mais horas de estudos às disciplinas que exigem maior dedicação e tempo para o processo de absorção. Em outras palavras, use mais tempo com as disciplinas que tem maior dificuldade.

5. Prova de Redação Treine para prova de Redação, como alerta a especialista: “Muitos candidatos são aprovados em provas objetivas e eliminados na discursiva. Não seja mais um”, destaca.