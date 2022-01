Mais de 6 mil crianças se cadastram no SUS em Salvador em uma semana

Mais de 6 mil crianças fizeram cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS) de Salvador apenas na última semana, com intenção de ter acesso à primeira dose da vacina contra a covid-19. A capital deve receber ainda hoje as primeiras doses para dar início à imunização na faixa dos 5 a 11 anos.

A atualização cadastral pode ser feita de forma online no site ou presencialmente nas 155 unidades básicas da rede municipal. Aquelas que já realizaram o recadastramento serão introduzidas automaticamente na lista de aptos para a imunização. Até o momento, mais de 155 mil crianças estão cadastradas e fazem parte do público alvo da vacinação em Salvador.

“Nossa cidade é reconhecida nacionalmente pela eficiência e planejamento na aplicação da vacinação. Para essa nova fase também contamos com a colaboração dos pais e responsáveis para que realizem esse recadastramento que permitirá além do planejamento adequado das ações, garantir que a cidade receba o quantitativo de doses correspondente a demanda existente. Queremos assegurar o maior nível de organização para seguir dando agilidade ao processo de vacinação na cidade”, afirma Decio Martins, subsecretário municipal da Saúde.

Transferência de domicílio e 1ª via do cartão SUS

Os pais das crianças residentes da capital e que tiverem o cartão SUS vinculados a outro município ou que necessitem emitir a 1ª via do documento deverão realizar o serviço presencialmente nas Prefeituras-Bairros, com agendamento prévio pelo site da Hora Marcada.

A documentação exigida dos pais é a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e Cartão SUS. Para as crianças, é necessário apresentar certidão de nascimento e cartão SUS (se houver).