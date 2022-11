Mais de 6 mil pessoas são vacinadas contra covid-19 no 'Dia D'

Mais de seis mil pessoas foram imunizadas contra a covid-19 durante a campanha do Dia D, que aconteceu neste sábado (25), em Salvador. Do total, 3.759 receberam a 4ª dose do imunizante. Os soteropolitanos também puderam se proteger contra o vírus da Influnza (gripe) e ainda atualizar a caderneta de vacinação.

Embora Salvador tenha registrado um aumento expressivo de vacinados nos últimos 15 dias, o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Decio Martins, destaca que o município ainda não atingiu a meta de cobertura de aplicação da 3ª dose da vacina da covid-19 que, atualmente, é de 69%.

"Agradeço mais uma vez à população pela adesão à campanha e faço um apelo para aqueles que ainda não concluíram o calendário vacinal: compareçam a uma das mais de 100 salas de imunização disponíveis para a estratégia e sigamos fazendo a nossa parte no combate ao vírus", apela Martins.

A vacinação será retomada na segunda-feira (28). Os locais e públicos serão divulgados neste domingo (27).