Mais de 9 mil ações de desinfecção já foram realizadas contra a covid-19 em Salvador

A capital baiana já recebeu mais de 9 mil ações de desinfecção e higienização das ruas e espaços públicos, desde o dia 18 de março até o último dia 30. A iniciativa, realizada pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), é uma das medidas da Prefeitura para conter o avanço do novo coronavírus.

Ao todo, durante este período, foram feitas 9.410 ações do tipo pela cidade, seja em terminais rodoviários, entorno de unidades de saúde, pontos de ônibus, cemitérios públicos municipais, feiras e diversos outros locais de grande movimentação de pessoas. Para isso, o órgão utilizou mais de 9,2 milhões de litros de água, 36 mil litros de hipoclorito de sódio e 10 mil litros de detergente aromatizado.

Bairros onde ocorreram ou que ainda estão ocorrendo medidas restritivas regionalizadas e ações de proteção à vida têm a higienização intensificada. Entre os dias 11 de maio e 30 de junho, 28 localidades que passaram por essas iniciativas foram beneficiadas com a operação de desinfecção, que envolve a participação de até 85 agentes utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs) e pulverizadores costais para aplicação de hipoclorito de sódio nas vias e estruturas.

As medidas nas localidades com ações setorializadas é reforçada com a atuação de quatro carros-pipa adaptados e um trator de pulverização.

Segundo a Limpurb, já foram atendidas 258 ruas, totalizando 2.668 intervenções de desinfecção e limpeza. As atividades foram realizadas no Centro, Boca do Rio, Pituba, Bonfim, Brotas, Uruguai, Massaranduba, Liberdade, Lobato, Plataforma, Cosme de Farias, Periperi, Pernambués, Paripe, Fazenda Grande do Retiro, Tancredo Neves, São Marcos, São Caetano, Itapuã e Sussuarana, Pau da Lima, Imbuí, São Cristóvão, Santa Cruz, Engenho Velho de Brotas/Brotas e Engenho Velho da Federação/Federação.

"As ações de desinfecção obedecem a um cronograma e acontecem o dia inteiro em toda a cidade, principalmente em locais com possíveis aglomerações, como as imediações de UPAs e hospitais. Atuamos em parceria com as secretarias municipais, em um trabalho conjunto de colaboração e esforço para o enfrentamento da doença na cidade", disse o presidente da Limpurb, Leonardo Oliveira.