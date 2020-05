Mais de mil estabelecimentos foram interditados em Salvador na pandemia

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) já interditou 1.106 e caçou 89 alvarás de funcionamento de estabelecimentos em Salvador, que insistem em descumprir medidas de prevenção e controle do coronavírus determinadas pela prefeitura.

De acordo com órgão, foram 16.421 vistorias em estabelecimentos durante a força-tarefa que começou no 18 de março. Entre cinco tipos estabelecimentos mais vistoriados até este sábado estão os dos segmentos de bares e restaurantes (9.203), lojas em comércio de rua, com área inferior a 200 metros (2.253), quadrados clínicas de estética, salão de beleza e barbearia (1.956), academias (601) e instituições de ensino (521).

Desde o final do mês de março, bares e restaurantes, lojas de rua e outros estabelecimentos estão fechados por como medida de prevenção contra o novo coronavírus. Até o momento, ainda não há previsão de quando estas atividades não voltar a funcionar normalmente.