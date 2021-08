Mais de R$ 1 bilhão: jornal espanhol crava ida de Mbappé para Real

O atacante francês Kylian Mbappé está a um passo de ser o novo jogador do Real Madrid. Pelo menos é o que garante o jornal Marca, da Espanha. De acordo com o periódico, Real e PSG entraram em acordo para a transferência do atleta.

A proposta apresentada pelos espanhóis seria de 170 milhões de euros (cerca de R$ 1,04 bilhão). O PSG poderia lucrar ainda mais 10 milhões de euros caso Mbappé atinja metas estabelecidas no contrato.

O interesse do Real Madrid em contar com Mbappé tem movimentado os bastidores do futebol nos últimos dias. O clube francês recusou a primeira investida merengue, de 160 milhões de euros.

O atacante já externou para a diretoria o desejo de deixar a equipe. De acordo com a imprensa europeia, a ideia de Mbappé era encerrar o ciclo ao fim da próxima temporada, quando seu contrato se encerra, mas a chegada de Lionel Messi incomodou o atleta, que está disposto a sair na atual janela de transferências.

"Não estamos segurando ninguém. Se alguém quiser sair e nossas condições forem atendidas, veremos. Nós também ainda devemos parte do dinheiro ao Monaco e consideramos a proposta insuficiente", disse Leonardo, diretor de futebol do PSG. O brasileiro, no entanto, não confirmou as cifras apresentadas pelo Real Madrid.

Mbappé foi comprado pelo Paris Saint Germain junto ao Monaco em um acordo de 180 milhões de euros. O PSG pagou 145 milhões e os outros 35 seriam quitados na renovação do contrato do atacante ou durante uma possível venda.