Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em Canudos

Equipes das polícias Civil e Militar localizaram uma tonelada de maconha pronta para ser comercializada e 125 mil pés plantados da erva neste sábado (17) no povoado de Juá, no município de Canudos.

A erva estava em um terreno de aproximadamente 25 mil metros quadrados. Os policiais encontraram uma "megaestrutura" para o cultivo da droga, com sistema de irrigação, poços artesianos e acampamentos para abrigar os criminosos.

"Já iniciamos as investigações para identificar os responsáveis pela plantação. Pela quantidade de alojamentos e suprimentos encontrada no local, estimamos que cerca de 20 pessoas cuidavam do plantio", afirmou o titular da 25a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Euclides da Cunha), delegado Paulo Jason.

Os responsáveis pela manutenção da roça fugiram do local com a chegada da polícia.

As equipes da 25a Coorpin, do 5° Batalhão da Polícia Militar e da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica, sediada em Euclides da Cunha, receberam uma denúncia sobre uma movimentação noturna no local.

"Apuramos as denúncias e deflagramos a operação. Já temos algumas informações sobre a origem do pessoal, que seria de outros estados", disse o delegado.