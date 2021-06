Mais localidades de Salvador e RMS têm abastecimento de água suspenso

Mais bairros de Salvador e localidades de Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias e Madre de Deus estão com o abastecimento de água suspenso nesta terça-feira (1º). O motivo é um problema em uma válvula de fechamento do sistema integrado de abastecimento de água que atende Salvador e alguns municípios da RMS. A suspensão do serviço tinha sido anunciada para 43 localidades, agora são 57 áreas afetadas.

De acordo com a Embasa, o problema surgiu durante as obras de ampliação da Linha 1 do Metrô em Salvador.

Os serviços têm com previsão de conclusão para o início da tarde de hoje. O fornecimento será retomado gradativamente após a conclusão dos serviços, podendo ser normalizado em até 48 horas.

Confira as localidades afetadas:

Municípios: Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias e Madre de Deus.

Salvador: Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha dos Frades, Ilha de Maré, Aeroporto, Águas Claras, Alto do Cabrito, Areia Branca, Bairro da Paz, Boca da Mata, Cajazeiras, Campinas de Pirajá, Canabrava, Cassange, Castelo Branco, Coutos, Dom Avelar, Fazenda Coutos, Fazenda Grande, Granjas Rurais Presidente Vargas, Itacaranha, Itapuã, Itinga, Jaguaripe, Jardim Cajazeiras, Jardim das Margaridas, Jardim Nova Esperança, Marechal Rondon, Mussurunga, Nova Brasília, Nova Constituinte, Nova Esperança, Palestina, Paripe, Pau da Lima, Periperi, Piatã, Pirajá, Plataforma, Porto Seco Pirajá, Praia Grande, Rio Sena, São Cristóvão, São João do Cabrito, São Marcos, São Rafael, São Thomé, Sete de Abril, Stella Maris, Trobogy, Vale dos Lagos, Valéria e Vila Canária