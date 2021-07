Mais quatro homens são presos pela Operação Anjo Liberto

Quatro homens foram presos na Bahia por estupro de vulnerável. As prisões fazem parte da Operação Anjo Liberto, deflagrada nacionalmente, na sexta-feira (16).

Três deles estavam no sul da Bahia, sendo que dois foram presos em Porto Seguro, enquanto o terceiro foi capturado por equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Eunápolis, em Itabela. O trio será encaminhado ao sistema prisional.

Já em Santo Antônio de Jesus, cidade que sedia a 4ª Coorpin, o tio avô de uma garota de 10 anos também foi preso. Segundo a polícia, ele vinha cometendo os abusos há dois anos. O suspeito está à disposição da Vara Criminal.

Além das Coorpins, a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) também realizou cumprimentos de mandados ao longo do mês. Sete pessoas tiveram ordens judiciais cumpridas no âmbito da operação Anjo Liberto. As ações devem continuar com o objetivo de localizar outros suspeitos de crimes contra crianças e adolescentes.