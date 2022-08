Mais três foragidos são presos após reconhecimento facial em Salvador e RMS

Mais três procurados pela Justiça foram presos em Salvador e Região Metropolitana nas sexta (5) e sábado (6), informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Em Salvador, um homem que tinha mandado de prisão por roubo foi encontrado em Salvador ao passar por um dos pontos monitorados pelo sistema de reconhecimento da SSP. Ele é o 351º preso após ser identificado pelas câmeras.

Equipes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam a informação do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre o procurado e foram até o local indicado. Ele foi então abordado e conduzido pelos PMs até a sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde a identificação humana aconteceu, confirmando que se tratava do procurado. O mandado de prisão foi então cumprido.

Também no sábado, em Salvador, um homem acusado de assalto que tinha ordem de prisão em aberto foi preso por uma equipe da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pernambués). Quando ele passou por uma área monitorada, o sistema indicou semelhança de 90% com o procurado. Depois de ser abordado, ele foi levado para a Polinter e a identificação humana confirmou que se tratava de fato do homem com mandado em aberto, que foi cumprido.

Na sexta, um outro homem foi preso em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador. No local do flagrante, uma equipe da 32ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) conferiu a documentação e, em seguida, apresentou o foragido na delegacia da cidade, onde o mandando foi validado.