Mais um corpo é encontrado entre os rejeitos de minério em Brumadinho

Mais um corpo foi encontrado, nesta quarta-feira (3), soterrado entre os rejeitos de minério da barragem de Brumadinho. Com isso, sobre para 246 o número de mortes confirmadas, além de 23 desaparecidos.

Cinco meses atrás, a barragem, que estava no complexo de mineração da Vale, se rompeu, levando a morte centenas de pessoas, além do imenso dano ambiental.

De acordo com o G1, o corpo encontrado estava praticamente intacto. No bolso da calça, havia um documento de identidade que confere com um dos nomes da lista das pessoas ainda não encontradas.

O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal, na capital mineira, onde serão feitos os trabalhos de identificação pela Polícia Civil.

Mais detalhes sobre essa vítima serão repassados pela polícia somente depois que o corpo for identificado.

Cerca de 150 bombeiros trabalham atualmente na área atingida pelo rompimento da barragem fazendo buscas pelos desaparecidos. Não há previsão para encerrar as buscas.